MotoGP, GP San Marino 2023. Francesco Bagnaia deve stringere i denti. Marco Bezzecchi sarÃ  suo involontario alleato?

Alle ore 14.00 del 10 settembre scatterà il Gran Premio di San Marino di MotoGP, dodicesimo dei venti atti di una stagione che sta entrando nella propria fase cruciale. Tenendo in considerazione la giornata odierna, ben otto delle dieci domeniche che vanno da qui al 26 novembre saranno occupate da una gara! Quella di Misano Adriatico giunge, peraltro, una settimana dopo le carambole e i ruzzoloni del Montmelò.

In Catalogna, due dei tre pretendenti al titolo hanno riportato ammaccature più o meno marcate. Sappiamo, infatti, come Marco Bezzecchi e soprattutto Francesco Bagnaia si siano presentati in Romagna incerottati. Viceversa, Jorge Martin ha scampato ogni pericolo ed è l’unico del terzetto a essere in condizioni fisiche perfette. In maniera molto scenica, il Campione in carica e i suoi due sfidanti scatteranno tutti dalla prima fila.

Nella Sprint di ieri il venticinquenne iberico e il ventiquattrenne romagnolo si sono scornati. Tutto lascia intendere che siano destinati a giocarsi il successo anche nel GP vero e proprio. Hanno per le mani la moto più performante ed entrambi sono riusciti a trovare il set-up giusto per esprimersi al meglio. Come se non bastasse, sanno di avere di fronte a sé un’opportunità per ridurre il distacco nel Mondiale dal ventiseienne piemontese, palesemente acciaccato.

Nella Sprint Pecco si è difeso nel migliore dei modi, acciuffando un terzo posto che gli ha consentito di cedere solo qualche briciola. Oggi, però, bisognerà percorrere il doppio della distanza e sarà in palio il doppio dei punti. Due dinamiche che non dovrebbero dire bene al sofferente Bagnaia attuale. Sappiamo, però, che i centauri sanno stringere i denti e superare sé stessi anche quando sono in balia del dolore. Per Francesco, già uscire da Misano mantenendo una trentina di lunghezze di vantaggio sarebbe un successo.

Per quanto visto nella Sprint, Martin parte con i favori del pronostico. Però, quale sarà la scelta delle mescole? Ieri la combinazione hard all’anteriore – soft al posteriore ha riscosso un autentico plebiscito. Oggi è però verosimile che diversi protagonisti virino sulla media, preferendola alla morbida. Questa è la grande variabile nell’annunciata sfida tra Martinator e Bezzecchi. Per Bagnaia chiudere tra i primi cinque andrebbe benissimo. Ottenere qualcosa in più sarebbe tanto di guadagnato.

Foto: Valerio Origo