MotoGp, Franco Morbidelli firma con Ducati: in Pramac con Martin nel 2024

Un altro italiano alla corte di Ducati in MotoGp. Dopo tanto rumoreggiare nelle scorse settimane, è arrivata l’ufficialità dell’accordo tra la Pramac Racing e Franco Morbidelli, che cambierà moto dopo l’ultimo quinquennio speso in sella alla Yamaha tra team Petronas e squadra ufficiale.

Morbidelli aveva già fatto capire di non essere felice con la casa giapponese, che ormai da tempo staziona nella fascia medio-bassa dello schieramento. Dopo un insoddisfacente 2022, primo anno completo da ufficiale dopo lo scorcio nel 2021 e chiuso con soli 42 punti, in quest’annata è riuscito a riacquisire un po’ di valore con alcuni piazzamenti discreti come i due quarti posti in Argentina, ricordando il talento di un ragazzo che solo tre anni fa si giocava il Mondiale con Joan Mir. Le parti si sono così invertite, da una Yamaha che sembrava volersene liberare è stato così il campione del mondo Moto2 2017 a voler cambiare aria, trovando un accordo con la Pramac.

Dove avrà un trattamento da ufficiale: correndo al fianco di Jorge Martin, Morbidelli avrà a disposizione la Ducati Desmosedici Gp24, occupando la casella lasciata libera da Johan Zarco e riportando la bandiera italiana in quel box tre stagioni dopo Pecco Bagnaia. “Siamo molto felici che Franco entri a far parte della nostra famiglia per il 2024 – afferma il Team Principal Paolo Campinoti – ho un ottimo rapporto con lui, che ha dimostrato di essere un campione in molte occasioni”.

Anche il Team Manager Gino Borsoi ha parole al miele per Morbidelli: “È un onore avere l’opportunità di lavorare con un campione come Franco: ho grande fiducia in lui e nel suo talento. Sono certo che nel nostro team si troverà molto bene e che insieme riusciremo a raggiungere grandi risultati“. Fiducioso anche il Direttore Generale Ducati Corse Luigi Dall’Igna: “Siamo convinti che, insieme al team Pramac Racing e grazie al nostro supporto, Morbidelli potrà dimostrare tutto il suo potenziale. Non vediamo l’ora di affrontare insieme questa nuova entusiasmante avventura“.

Il prossimo anno Franco Morbidelli avrà dunque l’opportunità per potersi rilanciare definitivamente nel mondo della MotoGp, dove vanta tre vittorie nel suo anno magico 2020. Sicuramente non si accontenterà di fare da guardaspalle a Jorge Martin e proverà a sfruttare ogni opportunità per poter tornare sul gradino più alto del podio.

L’ANNUNCIO DEL TEAM DUCATI PRAMAC SU MORBIDELLI

Foto: MotoGP.com Press