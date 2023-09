MotoGP, Francesco Bagnaia correrÃ  il GP di Misano: arriva l’idoneitÃ  dei medici

La caduta di settimana scorsa al Montmelò aveva tenuto tutti con il fiato sospeso e neanche cinque giorni dopo Francesco Bagnaia tornerà in sella. Questa mattina il pilota Ducati è arrivato a Misano insieme al team e il team manager Davide Tardozzi aveva anticipato la notizia, affermando che avrebbe ricevuto l’idoneità dai medici e fosse semplicemente “ammaccato”, ma non avesse niente di rotto.

Pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità da parte dei profili ufficiali della MotoGP: la commissione medica ha dichiarato “FIT”, ossia idoneo Bagnaia a correre in questo weekend il Gran Premio di San Marino a Misano. Domani rivedremo quindi in azione il numero 1, anche se saranno da verificare le condizioni di forma dopo il grande spavento.

Questa la comunicazione ufficiale:

Medical Info #MotoGP rider #1 @PeccoBagnaia has been declared FIT after his medical check at Misano medical centre #SanMarinoGP

— MotoGP™ (@MotoGP) September 7, 2023