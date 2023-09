MotoGP, Davide Tardozzi su Bagnaia: “Ha dolore al coccige, prenderà gli antidolorifici sabato e domenica”

La caduta di Pecco Bagnaia durante la gara del Gran Premio di Barcellona ha sconvolto tutto il mondo del motociclismo. Il campione del mondo si è preso un grossissimo spavento quando la moto di Brad Binder è passata sulla sua gamba dopo che era finito a terra a metà del primo giro.

Come evidenziato dalle radiografie degli scorsi giorni, il pilota della Ducati non ha niente di rotto e con ogni probabilità potrà essere al via nella gara di casa a Misano. A dare un aggiornamento delle sue condizioni di salute è stato il team manager Ducati, Davide Tardozzi: “Pecco non ha nulla di rotto ma è molto ammaccato per usare un termine comprensibile. Ha dolore al coccige e ovviamente è un problema per stare in sella, ma il piano è non ricorrere agli anti-dolorifici nella giornata di venerdì per poi invece farne ricorso nel proseguimento del weekend”.

“Al momento Pecco è unfit, ma non crediamo che possa essere un ostacolo il controllo medico della vigilia nel quale otterrà l’ok per prendere parte al weekend di gara. L’ho visto molto convinto di poter fare bene e per un pilota non c’è medicina migliore che tornare subito in sella. Un pronostico su quelli che saranno i suoi risultati? Prima voglio vederlo in sella venerdì”.

Foto: Lapresse