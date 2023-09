MotoGP, Francesco Bagnaia: “Contento del risultato, dobbiamo guadagnare ancora qualcosa”

Dopo una davvero divertentissima lotta con Maverick Vinales, Francesco “Pecco” Bagnaia ha conquistato la seconda posizione in occasione della Sprint Race del GP di Catalogna, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2023 di MotoGP. Un risultato davvero rilevante per il detentore del titolo che, seppur con una moto in questo weekend inferiore alle Aprilia, ha fatto la differenza grazie a una guida pazzesca facendo perno soprattutto sulla forza della frenata.

Grazie a questo prezioso piazzamento Pecco è salito a quota 260 punti nella classifica piloti, tenendo a debita distanza Martin, lontano 66 punti a quota 194. Grandissima la soddisfazione del fenomeno della Ducati che, giunto al parco chiuso, ha espresso tutte le sue sensazioni a caldo.

“E’ sempre meglio vincere ma sono felice – ha detto Bagnaia in un commento telegrafico rilasciato al feed internazionale – le Aprilia sono molto competitive e dobbiamo ancora guadagnare ancora qualcosa per la gara domani. Sono molto contento per questo risultato, sono punti importanti per il Campionato e questa è la cosa più importante“.

Giunto ai microfoni di Sky Sport, Pecco è andato ancora più nel dettaglio: “In frenata eravamo più forti ma in uscita di curve perdevamo tanto. Ho cercato soltanto di non farmi fregare e di chiudere tutto. Abbiamo lavorato tanto per chiudere il gap ma oggi Aleix ha tirato fuori qualcosa di incredibile. Io ho provato a imporre ritmo che forse ha danneggiato la gomma dietro, mi è servito più che altro per vedere la reazione degli altri in vista di domani. la gara sarà difficile: quando decidiamo di correre con la media riusciamo ad essere competitivi, credo che la soft non andrà bene per nessuna, la gara sarà lunga. Non che l’Aprilia sia messa bene, non hanno portato le termocoperte e ho spiato un po‘”.

Foto: MotoGP.com Press