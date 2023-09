MotoGP, Francesco Bagnaia: “Contento del 2Â° posto. Risolti i problemi? Pare di sÃ¬…”

Francesco Bagnaia è soddisfatto al termine delle qualifiche del Gran Premio del Giappone, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2023. Sul tracciato denominato Twin Ring Motegi la pole position è andata a Jorge Martin che è stato in grado di piazzare un eccezionale 1:43.198 risultando il più veloce della Q2.

Alle sue spalle proprio Francesco Bagnaia (Ducati Factory) che si è fermato a 171 millesimi di ritardo dal suo rivale numero uno nella corsa al titolo, mentre è terzo Jack Miller (Red Bull KTM) a 353 millesimi. Quarto tempo per Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46) a 426 millesimi quinto per il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM) a 511, sesto per Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) a 610, subito davanti a Marc Marquez (Repsol Honda) settimo a 614. Ottave e none le due Aprilia di Maverick Vinales (+0.617) e Aleix Espargarò (+0.624), mentre è decimo il francese Johann Zarco (Ducati Pramac) a 653.

Al termine della Q2, il campione del mondo in carica ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento di questo secondo tempo, dato che nel mio primo time attack non ero stato perfetto. Nel secondo run ho messo a segno diversi giri in progressione e sono stato in grado di conquistare la prima fila che è sempre un aspetto di grande importanza”.

Il pilota del team Ducati Factory prosegue nella sua analisi: “Jorge è stato bravissimo, ha messo a segno un tempo davvero stratosferico. Dal mio punto di vista sono soddisfatto. Anche nella FP3 ho mosso uno step in avanti e ho avuto la conferma che, a quanto pare, i problemi che avevo fino all’India sono stati risolti. Ora vediamo se si confermerà anche in situazione di gara. Cosa mi aspetto dalla Sprint Race? Attenzione a Martin e, soprattutto, a Bezzecchi che sembra avere a disposizione un passo gara davvero eccellente”.

Foto: LiveMedia//CordonPress