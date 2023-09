MotoGP, Fabio Quartararo: “Ãˆ stata una delle mie gare migliori, perdevo molto sui rettilinei ma ho dato tutto”

Fabio Quartararo completa un weekend praticamente impeccabile e regala alla Yamaha un podio a dir poco insperato, concludendo in terza posizione il Gran Premio dell’India 2023 valevole come tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il Diablo ha eguagliato il miglior risultato della stagione, replicando il 3° posto ottenuto ad inizio stagione in Texas.

“È stata dura, ho dato tutto. È stata una gara difficile, perdevo molto in accelerazione sui rettilinei, ma è stata una delle mie prove migliori. Stanotte posso dormire bene. Non ho commesso errori, ringrazio tutti e speriamo di tornare qui anche l’anno prossimo“, le prime dichiarazioni a caldo del campione del mondo MotoGP dopo la corsa indiana.

Quartararo ha sfruttato appieno le cadute di Francesco Bagnaia e Marc Marquez, riuscendo poi a seminare la Honda di Joan Mir e la KTM di Brad Binder con un ritmo costante e solido. Nel finale il nizzardo classe 1999 ha addirittura ingaggiato un bel duello con Jorge Martin per la piazza d’onore, dovendo però arrendersi allo spagnolo della Ducati Pramac.

Credit: LiveMedia/Valerio Origo