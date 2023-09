MotoGP e F1 TV8: orari gare di oggi, programma in chiaro, streaming domenica 24 settembre

Giornata molto intensa per il motorsport, con Formula Uno e Motomondiale di scena in Asia rispettivamente per il sedicesimo e tredicesimo round della stagione. La massima categoria automobilistica globale corre a Suzuka il Gran Premio del Giappone 2023 con Max Verstappen in pole davanti alle McLaren e alla Ferrari di Charles Leclerc, mentre il circus a due ruote gareggia il Gran Premio d’India a Nuova Delhi.

LA DIRETTA LIVE DEL GP DEL GIAPPONE DI F1 ALLE 7.00

LA DIRETTA LIVE DEL GP DI INDIA DI MOTOGP ALLE 7.40 E ALLE 12.00

Tutte le gare odierne del Motomondiale in India saranno visibili in diretta tv in chiaro su TV8 e per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP (che manderà in onda anche il warm-up della top class), mentre la diretta streaming verrà garantita da tv8.it, Sky Go e Now.

La gara di Suzuka della Formula Uno verrà invece trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre sarà possibile seguirla in differita e in chiaro su TV8 alle 16.25. L’evento sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go e Now TV, ed in differita su tv8.it. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE di tutte le sessioni con aggiornamenti in tempo reale.

F1 E MOTOGP OGGI: PROGRAMMA E ORARI

Domenica 24 settembre

7.00 F1, Gara a Suzuka (Giappone) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, differita su TV8 alle 16.25.

7.40 MotoGP, Warm-up a Nuova Delhi (India) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

9.00 Moto3, Gara a Nuova Delhi (India) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

10.15 Moto2, Gara a Nuova Delhi (India) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

12.00 MotoGP, Gara a Nuova Delhi (India) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA F1 E MOTOMONDIALE OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: per F1 Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, differita TV8, per Motomondiale TV8, Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno.

Diretta streaming: per F1 Sky Go, Now, differita tv8.it, per Motomondiale tv8.it, Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: per F1 e Motomondiale OA Sport.

PROGRAMMA TV8 OGGI

Domenica 24 settembre



9.00 Moto3, GP India: gara – Diretta in chiaro

10.15 Moto2, GP India: gara – Diretta in chiaro

12.00 MotoGP, GP India: gara – Diretta in chiaro

16.25 F1, GP Giappone: gara – Differita in chiaro

Foto: Lapresse