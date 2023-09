MotoGP, Brad Binder: “Giornata positiva, il nuovo telaio mi dÃ  vantaggi importanti al posteriore”

Brad Binder chiude con un sorriso convinto il suo venerdì del Gran Premio del Giappone, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Motegi, infatti, il portacolori del team Red Bull KTM è andato a riscrivere la storia, ovvero cancellando il record storico (appartenuto da Jorge Lorenzo, edizione 2015) e confermandosi un sicuro protagonista per il weekend nipponico.

Il sudafricano ha stampato un sensazionale 1:43.489 (spazzando via l’1:43.790 di Jorge Lorenzo) precedendo per appena 29 millesimi Francesco Bagnaia, abile a trovare il giro giusto proprio in extremis. Terza posizione per Aleix Espargarò a 295 millesimi, quarta per Jorge Martin a 354, quinta per Marco Bezzecchi a 456, mentre è sesto Fabio Di Giannantonio a 458.

Al termine del venerdì giapponese, il pilota con il numero 33 sul cupolino ha raccontato le sue sensazioni: “Oggi è stata una giornata positiva, tutto ha funzionato davvero bene. Abbiamo provato molte cose nella FP1 e fatto diversi run perché dovevamo aggiustare alcune cose, soprattutto pensando al freno motore. È bello aver concluso in vetta la prima giornata su una pista nella quale mi sono sempre trovato bene”. (Fonte: Speedweek).

Brad Binder prosegue nella sua analisi: “Il nuovo telaio mi dà un po’ più grip sulla ruota posteriore. Lo attendevo da inizio dell’anno. È fantastico che ora tutto sia risolto e ci dia una grossa mano con i tempi sul giro. Il mio ritmo era abbastanza buono oggi nel complesso. Mi piacerebbe effettuare più giri nella FP3 per capire meglio la nuova moto. Abbiamo ancora del lavoro da fare. Ma in generale sono felice”.

