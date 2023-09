MotoGP, Bagnaia deve difendersi in qualifica e nella sprint di Misano: ViÃ±ales possibile alleato?

Entra nel vivo la corsa al titolo nel Mondiale MotoGP 2023, con Francesco Bagnaia chiamato ad una reazione importante questo weekend a Misano dopo lo spaventoso incidente di Barcellona per lanciare un segnale ai suoi avversari diretti e consolidare la leadership della generale in vista della lunghissima e decisiva trasferta asiatica di fine campionato.

Quest’oggi il circuito romagnolo intitolato a Marco Simoncelli sarà teatro della qualifica e della Sprint, che metterà in palio i primi 12 punti del fine settimana. Si profila una giornata intensa per Pecco, ancora dolorante alla gamba ma reduce da un venerdì positivo in termini di velocità soprattutto a livello di passo con gomme usate. Il Campione del Mondo in carica ha già staccato il pass per il Q2 e si giocherà dunque come minimo un posto nelle prime tre-quattro file della griglia.

Il torinese della Ducati può comunque permettersi di non rischiare più di tanto e accontentarsi di buoni piazzamenti, per limitare i danni nel Mondiale in attesa di ritrovare la forma migliore. Bagnaia, insidiato di fatto solo dai compagni di marca Jorge Martin (a -50) e Marco Bezzecchi (a -71), spera di perdere il minor numero di punti possibile rispetto ai suoi inseguitori per il titolo.

In tal senso Pecco potrebbe trovare per strada un alleato in grado di vincere (sprint e gara) e togliere punti preziosi a Martinator e Bez. Stiamo parlando di Maverick Viñales, sempre molto competitivo a Misano e subito in palla fin dalle prove libere del venerdì con un’Aprilia in grande ascesa dopo la storica doppietta del Montmelò. L’ex pilota Yamaha sembra il punto di riferimento sul ritmo e sarà uno dei favoriti principali in entrambe le gare.

Per la pole position i favori del pronostico pendono invece dalla parte di Bezzecchi, impressionante ieri con il nuovo record del circuito ma ancora dolorante alla mano (per la caduta in Catalogna) e quindi meno quotato sulla lunga distanza. Candidati al podio nella sprint anche i ducatisti Martin e Alex Marquez, oltre alla KTM di Brad Binder e alle Aprilia di Aleix Espargarò e Miguel Oliveira.

