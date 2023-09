MotoGP, Aprilia fa doppietta al Montmelò con la vittoria di Aleix Espargarò. Incidente per Bagnaia

Domenica trionfale al Montmelò per l’Aprilia, che festeggia la prima doppietta in MotoGP al termine del Gran Premio di Catalogna 2023, valevole come undicesimo round stagionale del Motomondiale. Aleix Espargarò, al terzo successo della carriera in top class, ha avuto la meglio negli ultimi giri sul compagno di squadra Maverick Viñales regalando alla casa di Noale un risultato storico e bissando la vittoria di ieri nella Sprint.

Il padrone di casa catalano riscatta dunque nel migliore dei modi il brutto ricordo dell’anno scorso, quando perse il podio pensando di aver terminato il GP con un giro d’anticipo, completando un weekend praticamente perfetto. Terzo gradino del podio occupato dalla Ducati Pramac di Jorge Martin, a completamento di una tripletta spagnola a Barcellona.

Gara condizionata inevitabilmente dal doppio incidente avvenuto in occasione della prima partenza (la corsa è poi ripresa nuovamente dopo la bandiera rossa), in cui sono rimasti coinvolti diversi piloti tra cui il leader del campionato Francesco Bagnaia (centrato in pieno sulla gamba destra dalla KTM di Brad Binder dopo essere caduto da solo) ed i ducatisti Enea Bastianini (che ha innescato la carambola iniziale in curva 1), Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez e Johann Zarco. Pecco e Bestia hanno avuto la peggio e sono stati gli unici a non disputare il secondo start.

Con i risultati della gara catalana, Bagnaia conserva un vantaggio di 50 punti su Martin, 71 su Bezzecchi, 94 su Binder, 106 su Aleix Espargarò, 119 su Zarco, 135 su Marini e 147 su Viñales.

ORDINE D’ARRIVO GP CATALOGNA MOTOGP 2023

1 Aleix ESPARGARO 41 38:56.159 38:56.159 1:43.949 Aprilia Racing Aprilia 2 Maverick VIÑALES 12 0.377 0.377 1:43.047 Aprilia Racing Aprilia 3 Jorge MARTIN 89 2.454 2.831 1:42.998 Prima Pramac Racing Ducati 4 Johann ZARCO 5 2.036 4.867 1:42.640 Prima Pramac Racing Ducati 5 Miguel OLIVEIRA 88 2.662 7.529 1:43.173 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 6 Alex MARQUEZ 73 3.061 10.590 1:43.267 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 7 Fabio QUARTARARO 20 0.231 10.821 1:43.315 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 8 Jack MILLER 43 0.059 10.880 1:43.106 Red Bull KTM Factory Racing KTM 9 Augusto FERNANDEZ 37 2.009 12.889 1:43.404 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 10 Fabio DI GIANNANTONIO 49 0.391 13.280 1:43.921 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 11 Luca MARINI 10 3.211 16.491 1:43.333 Mooney VR46 Racing Team Ducati 12 Marco BEZZECCHI 72 0.070 16.561 1:43.266 Mooney VR46 Racing Team Ducati 13 Marc MARQUEZ 93 5.055 21.616 1:44.616 Repsol Honda Team Honda 14 Franco MORBIDELLI 21 1.492 23.108 1:43.854 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 15 Takaaki NAKAGAMI 30 3.632 26.740 1:44.145 LCR Honda Honda 16 Iker LECUONA 27 2.120 28.860 1:43.499 Repsol Honda Team Honda 17 Joan MIR 36 5.069 33.929 1:45.061 Repsol Honda Team Honda NC Raul FERNANDEZ 25 -21:23.636 2:14.691 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia NC Brad BINDER 33 -33:48.438 1:40.682 Red Bull KTM Factory Racing KTM NC Pol ESPARGARO 44 -35:49.809 3:06.350 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM NC Francesco BAGNAIA 1 Ducati Lenovo Team Ducati NC Enea BASTIANINI 23 Ducati Lenovo Team Ducati

Credit: MotoGP.com Press