Motocross MXGP, Tim Gajser domina il Gran Premio della Gran Bretagna, Prado campione del mondo

Gara-1 è stata splendida e piena di duelli: al termine di una manche equilibratissima, è riuscito a prevalere Tim Gajser che nel finale batte Jeremy Seewer, mostrando un’ottima tenuta fisica. Lo sloveno era in terza posizione a inizio gara, poi ha approfittato degli errori di Ruben Fernandez e Jorge Prado per salire in seconda posizione e mettere sotto pressione Coldenhoff.

Con lo scadere del tempo, Gajser mostra di essere più fresco di Coldenhoff e arriva l’attacco decisivo che determina il sorpasso e la vittoria della manche da parte dello sloveno del Team HRC Honda. Crolla Coldenhoff, perdendo anche la seconda posizione a favore di Jeremy Seewer, mentre Prado è quarto dopo una gara con qualche imprecisione: poco male per il campione del mondo. Quinta piazza senza troppi sussulti per Romain Febvre.

In gara-2 parte ancora molto bene Glenn Coldenhoff che prova ad andare in fuga, ma rimane vicino Tim Gajser, scattato ancora meglio rispetto alla prima manche. Il miglior ritmo gara dello sloveno esce fuori alla distanza e a circa un quarto d’ora dal termine arriva l’attacco decisivo da parte del centauro della Honda.

Il ritmo di Gajser è pauroso: scava un gap enorme sui diretti avversari, a partire da Romain Febvre e Jeremy Seewer. Coldenhoff, come accaduto nella prima manche, cala alla distanza e si ritrova in poche tornate addirittura in quinta piazza. Jorge Prado si permette anche una gara in sordina, rimanendo sempre nelle retrovie senza spingere più di tanto: essendo già campione del mondo, non ha avuto bisogno del risultato. Nel finale da segnalare solo la rimonta di Ruben Fernandez su Jeremy Seewer per la terza posizione.

CLASSIFICA GARA-1 GP GRAN BRETAGNA 2023 MXGP

1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:43.624 14 0:00.000 0:00.000 2:22.629 4 53.509

2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:45.251 14 0:01.627 0:01.627 2:22.679 3 53.491

3 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 35:46.415 14 0:02.791 0:01.164 2:22.735 3 53.47

4 61 Prado, Jorge ESP RFME GASGAS 35:47.733 14 0:04.109 0:01.318 2:21.774 9 53.832

5 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 35:49.307 14 0:05.683 0:01.574 2:21.412 7 53.97

6 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 36:23.852 14 0:40.228 0:34.545 2:23.138 4 53.319

7 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 36:28.131 14 0:44.507 0:04.279 2:24.617 4 52.774

8 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 36:32.656 14 0:49.032 0:04.525 2:25.625 9 52.409

9 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Honda 36:39.311 14 0:55.687 0:06.655 2:24.453 4 52.834

10 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 36:43.687 14 1:00.063 0:04.376 2:25.986 3 52.279

11 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 36:45.825 14 1:02.201 0:02.138 2:25.218 7 52.555

12 151 Kullas, Harri EST EMF Yamaha 36:47.039 14 1:03.415 0:01.214 2:25.981 7 52.281

13 919 Watson, Ben GBR ACU Beta 36:48.411 14 1:04.787 0:01.372 2:25.506 4 52.451

14 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Beta 36:50.302 14 1:06.678 0:01.891 2:25.515 4 52.448

15 17 Toendel, Cornelius NOR NMF Honda 36:58.811 14 1:15.187 0:08.509 2:26.869 12 51.965

16 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 37:04.218 14 1:20.594 0:05.407 2:26.364 5 52.144

17 48 Monticelli, Ivo ITA FMI GASGAS 37:09.794 14 1:26.170 0:05.576 2:27.472 8 51.752

18 71 Spies, Maximilian GER DMSB KTM 37:14.611 14 1:30.987 0:04.817 2:27.271 8 51.823

19 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 37:20.117 14 1:36.493 0:05.506 2:27.729 9 51.662

20 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Honda 37:24.314 14 1:40.690 0:04.197 2:28.168 6 51.509

21 142 Haavisto, Jere FIN SML KTM 37:26.287 14 1:42.663 0:01.973 2:28.152 9 51.515

22 16 Grimshaw, Tom GBR ACU GASGAS 37:49.372 14 2:05.748 0:23.085 2:29.233 7 51.142

23 162 Edmonds, Stuart IRL MCUI Honda 38:03.002 14 2:19.378 0:13.630 2:29.659 7 50.996

24 103 Meara, Jason IRL MCUI GASGAS 38:12.905 14 2:29.281 0:09.903 2:29.934 6 50.902

25 371 Iacopi, Manuel ITA FMI Yamaha 36:08.861 13 1 lap 1 lap 2:30.548 4 50.695

26 220 Gabriel, Tanguy BEL FMB KTM 36:31.147 13 1 lap 0:22.286 2:33.300 5 49.785

27 337 McCormick, Glenn GBR MCUI GASGAS 37:29.265 13 1 lap 0:58.118 2:35.241 2 49.162

28 500 Barr, Martin GBR MCUI Husqvarna 24:48.673 8 6 laps 5 laps 2:31.077 3 50.517

CLASSIFICA GARA-2 GP GRAN BRETAGNA 2023 MXGP

1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 36:01.409 14 0:00.000 0:00.000 2:22.007 5 53.744

2 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 36:07.277 14 0:05.868 0:05.868 2:23.059 6 53.349

3 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 36:08.073 14 0:06.664 0:00.796 2:23.742 6 53.095

4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 36:09.321 14 0:07.912 0:01.248 2:23.323 6 53.25

5 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 36:14.096 14 0:12.687 0:04.775 2:24.259 12 52.905

6 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 36:39.542 14 0:38.133 0:25.446 2:25.788 8 52.35

7 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Honda 36:42.701 14 0:41.292 0:03.159 2:25.887 7 52.314

8 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 36:44.283 14 0:42.874 0:01.582 2:26.005 12 52.272

9 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 36:47.020 14 0:45.611 0:02.737 2:26.287 6 52.171

10 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 36:48.912 14 0:47.503 0:01.892 2:25.894 8 52.312

11 919 Watson, Ben GBR ACU Beta 36:54.325 14 0:52.916 0:05.413 2:26.582 8 52.066

12 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Beta 37:14.351 14 1:12.942 0:20.026 2:27.322 5 51.805

13 151 Kullas, Harri EST EMF Yamaha 37:18.951 14 1:17.542 0:04.600 2:27.201 8 51.847

14 48 Monticelli, Ivo ITA FMI GASGAS 37:21.756 14 1:20.347 0:02.805 2:28.114 7 51.528

15 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 37:22.653 14 1:21.244 0:00.897 2:28.164 7 51.51

16 71 Spies, Maximilian GER DMSB KTM 37:23.351 14 1:21.942 0:00.698 2:28.295 14 51.465

17 17 Toendel, Cornelius NOR NMF Honda 37:37.060 14 1:35.651 0:13.709 2:29.268 9 51.13

18 61 Prado, Jorge ESP RFME GASGAS 37:46.231 14 1:44.822 0:09.171 2:28.863 4 51.269

19 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Honda 37:54.970 14 1:53.561 0:08.739 2:29.930 6 50.904

20 142 Haavisto, Jere FIN SML KTM 38:02.607 14 2:01.198 0:07.637 2:30.702 3 50.643

21 371 Iacopi, Manuel ITA FMI Yamaha 38:13.044 14 2:11.635 0:10.437 2:31.628 3 50.334

22 103 Meara, Jason IRL MCUI GASGAS 38:14.089 14 2:12.680 0:01.045 2:31.005 14 50.541

23 16 Grimshaw, Tom GBR ACU GASGAS 38:34.668 14 2:33.259 0:20.579 2:31.514 3 50.372

24 500 Barr, Martin GBR MCUI Husqvarna 36:12.682 13 1 lap 1 lap 2:32.666 7 49.991

25 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 36:23.454 13 1 lap 0:10.772 2:30.689 2 50.647

26 220 Gabriel, Tanguy BEL FMB KTM 37:00.255 13 1 lap 0:36.801 2:34.434 2 49.419

27 337 McCormick, Glenn GBR MCUI GASGAS 37:27.665 13 1 lap 0:27.410 2:34.781 2 49.308

28 162 Edmonds, Stuart IRL MCUI Honda 23:49.278 8 6 laps 5 laps 2:32.912 7 49.911

Foto: LiveMedia/Valerio Origo