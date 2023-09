Motocross MX2, GP Italia 2023: Andrea Adamo si gioca il primo match point iridato a Maggiora

Si profila un weekend ad alta tensione in quel di Maggiora per Andrea Adamo, che ha virtualmente a disposizione il primo match point per conquistare aritmeticamente il titolo con un round di anticipo nel Mondiale MX2 2023. Il siciliano della KTM si giocherà questa grande opportunità proprio nel Gran Premio d’Italia, con i tifosi azzurri che proveranno dunque a spingerlo verso un traguardo storico.

Il movimento tricolore del motocross aspetta un titolo iridato da sei anni (l’ultimo sigillo di Tony Cairoli nel 2017), ma l’ultimo trionfo nella classe MX2 risale addirittura al 2007 sempre con il leggendario TC222. Per ritrovare un centauro italiano diverso da Cairoli sul tetto del mondo bisogna citare invece David Philippaerts in top class (MX1) nel 2008.

Adamo, per festeggiare la vittoria del campionato già domenica sulla pista piemontese, dovrà però disputare un fine settimana da grande protagonista dopo le difficoltà riscontrate in Turchia. Tra Qualifying Race e le due manche di gara, il nativo di Erice ha l’obiettivo di guadagnare 13 punti sul compagno di squadra Liam Everts senza perderne più di 21 da Jago Geerts e 26 da Simon Laengenfelder per non rimandare tutto all’ultimo GP di Matterley Basin (23-24 settembre).

Il ventenne di Calatafimi si presenta al penultimo appuntamento del campionato con un margine di 48 punti su Everts, 82 su Geerts e 87 su Laengenfelder, quando devono ancora essere assegnati complessivamente 120 punti. Una situazione estremamente favorevole, a patto di non commettere errori soprattutto in partenza visto che a Maggiora sono attesi ben 40 piloti in pista per la MX2.

