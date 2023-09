Moto3, MasiÃ  in pole anche a Motegi davanti a Oncu. Bertelle in prima fila, 4Â° Nepa

Ancora Jaume Masià! Lo spagnolo in pole position per la quinta volta in stagione: nel Gran Premio del Giappone a Motegi anticipa Deniz Oncu: troppo forte l’iberico della Leopard Racing che sarà il favorito anche per la gara di domani e proverà a mettersi in solitaria in testa del Mondiale. Bella qualifica per i due italiani della Angeluss MTA Team: prima fila per Matteo Bertelle che si conferma dopo l’India, quarto Stefano Nepa.

Nel Q1 la maggior parte dei piloti provano subito a fare il tempo: purtroppo non entra mai in ritmo Filippo Farioli che chiude ottavo a oltre un secondo dal leader. Esce all’ultimo e dipinge un giro di alto livello Riccardo Rossi: 1:57.161 per il centauro della Honda Sic58, riuscendo a utilizzare anche un treno di gomme in meno rispetto agli avversari. Subito dietro c’è Joel Kelso staccato di due decimi e mezzo, poi Taiyo Furusato a 369 millesimi e José Antonio Rueda a quattro decimi e mezzo.

Nel Q2 il primo time attack è favorevole a David Muñoz che fa registrare un ottimo 1:56.892 davanti di 73 millesimi ad Ayumu Sasaki, a Joel Kelso e a Matteo Bertelle per oltre quattro decimi. Chi delude al primo giro sono Ivan Ortolà e David Alonso.

Non fanno il primo time attack e scendono in pista negli ultimi minuti con gomma fresca Jaume Masià e Deniz Oncu: lo spagnolo si mette al comando con il crono di 1:56.744 davanti al turco per 120 millesimi. Cade invece Riccardo Rossi quando stava facendo un buon giro: va dritto in curva 9 e sarà costretto a partire dalla diciottesima posizione. Masià che migliora ancora e fa registrare 1:56.331, due decimi più veloce di Oncu. Il gran numero lo fa Bertelle che prima dell’ultimo tentativo si mette in prima fila a tre decimi da Masià, davanti a Holgado e Muñoz. Quasi sulla bandiera a scacchi si mette in quarta posizione Stefano Nepa a 364 millesimi da Masià.

Foto: Valerio Origo