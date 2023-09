Moto3, lotta a sei per il Mondiale, a Motegi sarÃ  duello MasiÃ -Sasaki?

Non c’è tempo per le riflessioni: il Motomondiale 2023 riparte subito dopo la prima volta nella storia in India. Continua la stagione con la tournée asiatica che fa tappa a Motegi per il Gran Premio del Giappone: in una situazione particolarmente intricata, vedremo se questa gara ci offrirà al termine del weekend delle gerarchie più chiare e solide.

Come di consueto infatti, in Moto3 ci sono tantissimi piloti in corsa per il Mondiale: all’appuntamento nipponico arrivano addirittura i primi tre piloti racchiusi in un solo punto: Daniel Holgado (174), Jaume Masià (174) e Ayumu Sasaki (173). Holgado sembrava il candidato più solido, ma il brasiliano nelle ultime gare si è giocato gran parte del vantaggio arrivando 22esimo in Catalogna e 16esimo a Misano, per poi prendersi la quarta posizione in India in rimonta.

Chi ha trovato grande continuità nelle ultime tre gare è stato Masià: vittoria in India dominando in lungo e in largo la gara e secondo posto sia a Misano che a Barcellona. Una stagione che l’ha visto protagonista di due successi e sette podi: l’inerzia sembra pendere dalla sua parte in questa fase. Ma occhio a Sasaki, che di gare quest’anno non ne ha vinte, ma è ad appena una lunghezza dalla coppia in testa al Mondiale grazie alla sua straordinaria costanza di rendimento: sette podi nelle ultime nove gare. E chissà che l’occasione buona per sbloccarsi non arrivi proprio in casa.

Altri tre centauri però possono ancora definirsi in lizza per il Mondiale: si tratta di David Alonso, Deniz Oncu e Ivan Ortolà. Alonso si trova a -23 nel Mondiale, ma sta andando fortissimo con ben tre successi nelle ultime cinque tappe. Oncu a -28 deve trovare continuità: alterna straordinarie gare a weekend disastrosi che lo vedono lontano dai migliori. Ortolà infine è a -34, ma non sale sul podio da Jerez de la Frontera, quarta gara della stagione. Chi trionferà in Giappone? Difficile dirlo, indubbiamente l’equilibrio regnerà sovrano.

Foto: Valerio Origo