Moto3, GP Giappone 2023: Moreira il più veloce nella FP1, seguono Munoz e Masia. 5° Nepa

Si apre nel segno di Diogo Moreira il GP del Giappone, quattordicesimo appuntamento del Motomondiale 2023 di Moto3. In occasione del primo segmento della giornata del venerdì, la FP1, il pilota della MT Helmets-MSI si è reso artefice di un’ottima sessione, contrassegnata in linea generale da tempi abbastanza veloci.

Il brasiliano nello specifico ha segnato un crono di 1:57.260, piazzandosi davanti a David Munoz (BOE Motorsports), secondo con un gap di +0.206. In grande spolvero poi anche uno dei centauri più in forma della classe leggera, Juame Masia (Leopard Racing), terzo con +0.235. Un risultato che certifica la voglia dello spagnolo di allungare il passo nella lotta a tre (condivisa con Sasaki e Holgado) per il Mondiale.

Bene poi appunto il padrone di casa Ayumi Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP), abile a piazzarsi in quarta posizione con +0.475 precedendo l’italiano Stefano Nepa (Angeluss MTA Team), quinto a +0.485.

Buon passo inoltre per Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3) che, dopo aver spinto per grande parte della prova, ha mollato la presa negli ultimi minuti accontentandosi della sesta piazza con un ritardo di +0.496. Virtualmente in top 14 poi sia Matteo Bertelle (Rivacold Snipers Team), nono a +0.796, che Riccardo Rossi (SIC58 Squadra Corse), tredicesimo a +1.225. Primo degli esclusi poi Filippo Farioli (Red Bull KTM Tech3), quindicesimo con +1.288.

GP GIAPPONE 2023: RISULTATI FP1 MOTO3

1 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets – MSI KTM 1’57.260 15 16 219.5

2 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1’57.466 11 13 0.206 0.206 219.9

3 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1’57.495 14 15 0.235 0.029 219.5

4 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1’57.735 12 14 0.475 0.240 219.0

5 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1’57.745 13 13 0.485 0.010 216.8

6 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’57.756 13 15 0.496 0.011 218.1

7 80 David ALONSO COL Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1’57.773 15 16 0.513 0.017 219.9

8 6 Ryusei YAMANAKA JPN Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1’57.915 14 16 0.655 0.142 217.7

9 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’58.056 13 15 0.796 0.141 219.5

10 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1’58.111 11 14 0.851 0.055 216.8

11 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1’58.144 13 13 0.884 0.033 216.4

12 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1’58.323 8 9 1.063 0.179 216.4

13 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’58.485 11 12 1.225 0.162 219.5

14 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’58.530 14 15 1.270 0.045 218.1

15 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’58.548 15 16 1.288 0.018 216.4

16 66 Joel KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’58.612 13 14 1.352 0.064 217.3

17 92 David ALMANSA SPA Rivacold Snipers Team HONDA 1’58.681 13 15 1.421 0.069 220.4

18 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1’58.700 14 14 1.440 0.019 220.8

19 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’58.736 13 14 1.476 0.036 217.7

20 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’58.787 13 13 1.527 0.051 218.1

21 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets – MSI KTM 1’58.803 13 14 1.543 0.016 219.0

22 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1’59.074 15 15 1.814 0.271 217.3

23 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1’59.394 11 13 2.134 0.320 216.8

24 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1’59.432 14 14 2.172 0.038 216.4

25 20 Lorenzo FELLON FRA CIP Green Power KTM 1’59.481 12 13 2.221 0.049 217.7

26 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 1’59.841 12 12 2.581 0.360 216.0

27 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 2’00.017 6 13 2.757 0.176 212.5

Foto: MotoGP.com press