MotoGP oggi, GP Giappone 2023: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi venerdì 29 settembre vanno in scena le prove libere del GP del Giappone 2023, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul circuito di Motegi. Si torna in pista a una sola settimana dall’appuntamento in India e si preannuncia grande spettacolo sul tracciato in terra nipponica. La volata di fine stagione è lanciata e i piloti avranno a disposizione un paio di sessioni per trovare il feeling con la pista e iniziare la messa a punto in vista di qualifiche e gara.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, delle prove libere del GP del Giappone 2023, tappa del Mondiale MotoGP in programma oggi venerdì 29 settembre a Motegi. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport. Non sono previste dirette e differite su TV8. Gli orari sono italiani (in Giappone sono sette ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO GP GIAPPONE MOTOGP OGGI

Venerdì 29 settembre

02.00-02.35 Moto3, prove 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

02.50-03.30 Moto2, prove 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

03.45-04.30 MotoGP, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

06.15-06.50 Moto3, prove 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

07.05-07.45 Moto2, prove 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

08.00-09.00 MotoGP, prove – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA GP GIAPPONE MOTOGP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv:Sky Sport MotoGP (canale 208) per tutte le sessioni di prove, per gli abbonati; Sky Sport Uno (canale 201) solo per la prima sessione di prove, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport (per la MotoGP).

Non sono previste dirette e differite su TV8.

Foto: Lapresse