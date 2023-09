Moto3, GP Catalogna: Ortolà e Veijer primo e secondo nella seconda sessione di prove. 4° Rossi

Ortolà e Veijer si iscrivono nel registro dei piloti capaci di andare sotto quota 1:49:00 alle prove del GP di Catalogna, undicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di Moto3. Nella seconda sessione i due hanno raggiunto quindi Juame Masia e Deniz Oncu, rendendosi protagonisti di un grande segmento.

Ortolà (Angeluss MTA Team) nello specifico ha segnato un crono di 1:48.7020, precedendo un davvero soprendente Veijer (Liqui Moly Husqvarna), capace di registrare un gap di +0.214. Al terzo posto si è invece piazzato Suzuki (Leopard Racing), abile a mettere a referto un ritardo di +0.322 rispetto al leader spagnolo.

Bene poi Riccardo Rossi (SIC58 squadra corse), quarto con +0.340. In top 11 anche Stefano Nepa (Angeluss MTA Team), decimo con +0.619. Fuori dalla top 14 poi Filippo Farioli (Red Bukk KTM Tech3), ventesimo con +1.205 e Matteo Bertelle che dopo la brillante terza piazza della FP1 si è dovuto accontentare dell ventiduesima casella con +1.341. Chiude il gruppo degli italiani Romano Fenati (Rivacold Snipers Team), venticinquesimo con +1.527.

Il leader del Mondiale Holgado (Red Bukk TM) ha invece occupato la sesta piazza girando in 01:49.1710 precedendo proprio il già citato Juame Masia (Leopard Racing, il più veloce nella combinata), settimo in 01:49.2100. Quattordicesimo posto infine per Oncu (Red Bull KTM Ajo) con 01:49.4360.

Foto: Valerio Origo