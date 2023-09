F1, GP Italia 2023: risultati e classifica FP1. Verstappen comanda, Sainz in scia. 4° Leclerc

Prima sessione di prove libere andata in archivio a Monza, sede del round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista brianzola le scuderia hanno lavorato alacremente in cerca del miglior bilanciamento possibile su un tracciato molto particolare e diverso dagli altri.

Nel Tempio della velocità, le monoposto hanno girato e gireranno con un assetto aerodinamico piuttosto scarico: profili alari ridotti ai minimi termini per avere maggior efficienza e poter ottenere una velocità di punta elevata in rettilineo. Tuttavia, tutto questo non potrà andare a inficiare nella prestazione in curva della monoposto, specialmente per la gestione delle gomme.

La Ferrari si è presentata al via di questo fine-settimana tra tanti dubbi. La prestazione incolore a Zandvoort, nei Paesi Bassi, non è stata delle migliori, ma la scuderia di Maranello confida nel fatto di affrontare un circuito dalle caratteristiche diverse e diametralmente opposte rispetto a quelle nei Paesi Bassi.

Non ci sono dubbi che l’osservato speciale sia sempre Max Verstappen. L’olandese della Red Bull, a casa sua, ha portato a nove i successi stagionali consecutivi, eguagliando il primato del tedesco Sebastian Vettel. Max ha grandi possibilità per stabilire un primato tutto suo, regalando alla scuderia di Milton Keynes la 14ma vittoria in altrettante prove disputate quest’anno.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:22.657 3

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.046 4

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.177 3

4 Charles LECLERC Ferrari+0.309 3

5 George RUSSELL Mercedes+0.532 3

6 Fernando ALONSO Aston Martin+0.557 4

7 Lando NORRIS McLaren+0.584 4

8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.612 3

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.614 5

10 Alexander ALBON Williams+0.787 3

11 Oscar PIASTRI McLaren+0.789 4

12 Logan SARGEANT Williams+1.004 3

13 Liam LAWSON AlphaTauri+1.176 3

14 Pierre GASLY Alpine+1.274 4

15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.295 4

16 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.410 4

17 Esteban OCON Alpine+1.433 3

18 Felipe DRUGOVICH Aston Martin+1.483 4

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.560 4

20 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.658 2

