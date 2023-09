Moto2, GP San Marino 2023: Acosta a Misano per proseguire la fuga iridata, Arbolino per invertire la rotta

Ultimo appuntamento in Europa prima del tour de force asiatico di fine stagione per il Motomondiale, che fa tappa a Misano Adriatico questo weekend per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2023. Si preannuncia un round molto interessante in Moto2, con l’inerzia ormai tutta in favore di un Pedro Acosta meno brillante di inizio campionato.

Il ‘Tiburón di Mazarrón’ ha avuto però il merito di mantenere un’ottima costanza di rendimento dopo la caduta di Le Mans, approfittando poi del crollo verticale di Tony Arbolino nelle ultime quattro gare per prendersi la leadership della generale e cominciare anche una possibile fuga. Il giovane fenomeno spagnolo, reduce da un deludente sesto posto al Montmelò frutto di alcuni episodi sfavorevoli nel finale, ha infatti accumulato un vantaggio di 22 punti sull’azzurro.

In questa fase della stagione, considerando la crisi profonda del lombardo (sempre fuori dalla top5 negli ultimi 4 GP), l’inseguitore più quotato di Acosta potrebbe diventare a sorpresa Jake Dixon. Il britannico del Team Aspar GasGas sta attraversando un periodo di forma notevole, con due vittorie e quattro podi in sei gare che lo hanno proiettato a -44 dal leader della generale quando mancano ancora nove Gran Premi alla fine.

Quasi impossibile invece immaginare un rientro nella corsa per il titolo da parte di altri piloti a partire da Aron Canet, 4° con un gap di 70 punti da Acosta. Lo spagnolo del team Pons, ancora alla ricerca del suo primo successo in Moto2 dopo la bellezza di 16 podi, sarà comunque uno dei possibili protagonisti sul Misano World Circuit Marco Simoncelli insieme ai vari Alonso Lopez, Fermin Aldeguer, Albert Arenas, Ai Ogura, Somkiat Chantra, Filip Salac e Celestino Vietti.

Credit: MotoGP.com Press