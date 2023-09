Moto2, GP India 2023: Arbolino torna davanti a tutti nella FP2! 2Â° Acosta, Vietti e Foggia in top 14

Arrivano dei segnali incoraggianti da Tony Arbolino. Il pilota ha infatti strappato la prima posizione nella FP2 della Moto 3, sessione facente parte del GP dell’India, quattordicesima tappa del Motomondiale 2023 di Moto2. L’italiano infatti, dopo una discreta FP1, ha migliorato i suoi tempi tornando nuovamente davanti a tutti come non succedeva ormai da mesi.

Il nativo di Garbagnate Milanese in sella all’Elf Marc VDS Racing Team nello specifico ha condotto una buona prima parte di prove, per poi aumentare il ritmo vistosamente nell’ultimo minuto, brillando soprattutto dopo la bandiera a scacchi dove, in un tripudio di caschi rossi, ha centrato il crono di 1:52.105. Una vera e propria ondata di fiducia che potrebbe rimettere Tony in carreggiata in vista delle qualifiche.

Benissimo anche il leader della classifica piloti Pedro Acosta (Red Bull KTM AJo) che, anche lui nell’ultimo giro, ha cercato di superare l’avversario perdendo però terreno nell’ultimo settore e chiudendo con un gap di +065. Al terzo posto poi si è piazzato Ai Ogura (IDEMITSU Honda Team Asia) in +0.083 precedendo il compagno di squadra Somkiat Chantra, leader della FP1 e quarto con +0.832. In ottica Mondiale buon passo anche per Jake Dixon (Inde GASGAS Aspar Team), quinto con +0.537.

Entra nella top 14 anche Celestino Vietti (Fantic Racing), decimo con +0.727 davanti a Dennis Foggia (Italtrans Racing Team), undicesimo con +0.807.

Foto: Valerio Origo