LIVE MotoGP, GP India 2023 in DIRETTA: Luca Marini super nelle pre-qualifiche, in Q2 anche Bezzecchi e Bagnaia

13.59 Un fantastico Luca Marini conclude invece in prima posizione: il tempo di Jorge Martin sembrava imbattibile e invece è riuscito a superarlo.

13.58 Bagnaia conclude in settima piazza, Bezzecchi in quinta. Peccato per Di Giannantonio che è undicesimo e fuori per meno di un decimo dal Q2.

13.57 Binder si inserisce in quarta posizione, ma il giro viene tolto per bandiere gialle: il sudafricano della KTM è fuori dal Q2 e dovrà passare dal Q1.

13.56 Binder sta ancora girando e dovrebbe essere valido questo passaggio.

13.55 Caduta di Nakagami e moto in pista: bandiera a scacchi e nessuno può concludere il giro.

13.54 MARINI CHE HA FATTO! 1:44.782! Batte Martin per 8 millesimi!

13.53 Che giri stanno facendo le Aprilia! Espargarò conclude a quattro centesimi da Martin, Vinales invece sbaglia dopo un primo settore da urlo.

13.52 Bagnaia quinto! Mezzo secondo da Martin, è dentro la top 10 il campione del mondo.

13.51 Marc Marquez è secondo, poi Bezzecchi terzo, Quartararo quarto e Marini quinto.

13.50 JORGE MARTIN!! 1:44.790! Clamoroso tempo di Martinator che mette in banca il risultato.

13.49 Si lancia anche Jorge Martin che è nono e deve necessariamente abbassare il suo tempo.

13.48 Era già previsto in Ducati un secondo time attack per Bagnaia, ma non era previsto un rientro ai box così tempestivo.

13.47 Bagnaia torna ai box: non si è migliorato. Potrebbe cambiare la gomma posteriore, ma il cronometro è al limite. Mancano otto minuti.

13.46 Luca Marini! Terzo a 71 millesimi da Bezzecchi! Fuori dai 10 ci sono Morbidelli e Bagnaia.

13.45 Marc Marquez si mette in top 10! E’ quinto a meno di due decimi da Bezzecchi.

13.44 Quartararo secondo a un soffio da Bezzecchi! 45 millesimi il suo ritardo, seconda posizione.

13.43 Torna in pista Pecco Bagnaia con gomma nuova.

13.42 Ancora Di Giannatonio! Terzo a 160 millesimi da Bezzecchi,

13.41 Grande Bezzecchi! 1:45.246 per il pilota Mooney VR46!

13.40 Di Giannantonio salta dentro la top 10! E’ secondo a due decimi e mezzo da Viñales.

13.39 Bagnaia ora è decimo ed è al limite dell’accesso al Q2: dovrà sicuramente migliorarsi.

13.38 Maverick Vinales! 1:45.361 con gomma soft nuova, tre decimi su Martin. E’ l’inizio dei time attack.

13.37 In tanti stanno uscendo dai box con gomma soft al posteriore per andare al time attack.

13.36 Bagnaia lontano nei tempi, ma sta girando con gomma usata: deve andare ai box a mettere la gomma soft.

13.35 Morbidelli terzo tempo! Un decimo di svantaggio da Martin.

13.34 Morbidelli con la gomma morbida sta facendo un gran giro: potrebbe entrare in top 10.

13.33 Marquez sale dalla sedicesima alla nona posizione: sette decimi e mezzo da Martin con gomma soft e gomma hard.

13.32 Adesso i centauri stanno lavorando sul ritmo, tra qualche minuto sarà fuoco e fiamme per fare il tempo per entrare in top 10.

13.30 Pirro sbanda con la sua Ducati in curva 1 e finisce ancora nella ghiaia.

13.29 Torna in pista anche Bagnaia con gomma media e gomma dura.

13.28 Vinales si mette in top 10 al suo primo passaggio: nove decimi di ritardo dalla testa.

13.27 Tutti cominciano ad entrare in pista con la gomma morbida per fare il tempo.

13.26 Questi i tempi a poco meno di mezz’ora dalla fine:

1 89 J.Martin 1:45.672

2 10 L.Marini +0.093

3 41 A.Espargaro +0.255

4 72 M.Bezzecchi +0.321

5 1 F.Bagnaia+0.575

6 20 F.Quartararo +0.872

7 21 F.Morbidelli +0.882

8 36 J.Mir +0.896

9 49 F.Di Giannantonio +0.923

10 30 T.Nakagami +0.996

13.24 Marini con gomma usata fa 1:45.765, a nove centesimi da Martin. Poi il fratello di Valentino Rossi scivola in curva 1.

13.23 Anche Luca Marini si è rimesso nella top 10: è sesto a nove decimi dal leader.

13.22 Aleix Espargarò scalza Marco Bezzecchi dalla seconda posizione: due decimi e mezzo da Martin.

13.21 Bravissimo Franco Morbidelli! Netto progresso e quinto tempo: 882 millesimi da Martin.

13.20 Ancora Jorge Martin! 1:45.672 per Martinator!

13.19 Dentro la top 10 ci sono le due Honda ufficiali: settimo Mir e ottavo Marc Marquez.

13.18 Jorge Martin si rimette davanti: 1:45.840, un decimo e mezzo su Bezzecchi. Gomma media nuova per lo spagnolo della Ducati Pramac.

13.16 Bagnaia migliora ancora e si mette in quarta posizione a due decimi e mezzo da Bezzecchi.

13.15 Chi dovrà reagire sarà Luca Marini, in questo momento fuori dalla top 10.

13.14 Bagnaia abbassa il suo tempo e sale in quinta posizione! Sette decimi di ritardo da Bezzecchi.

13.12 Piuttosto lento ancora Bagnaia che rimane in quindicesima posizione.

13.11 Martin vuole rispondere a tono a Bezzecchi e esce nuovamente dai box. In pista anche Bagnaia.

13.09 Marco Bezzecchi! 1:45.993: è ancora lui il primo ad abbattere il muro dell’1’46”.

13.08 Mesto nell’espressione Pecco Bagnaia, evidentemente deluso dal fatto che non possa girare più di tanto in questo venerdì.

13.07 Che giro di Fabio Di Giannantonio! Quarta posizione a quattro decimi da Espargarò.

13.06 Continua alacremente il lavoro in casa Ducati: stanno cambiando le molle sulla moto di Bagnaia.

13.05 Questi a 50 minuti dalla fine i piloti dentro il Q2:

1 41 A.Espargaro 1:46.182

2 89 J.Martin +0.000

3 72 M.Bezzecchi +0.284

4 20 F.Quartararo +0.530

5 37 A.Fernandez +0.540

6 93 M.Marquez +0.583

7 73 A.Marquez +0.597

8 5 J.Zarco +0.631

9 10 L.Marini +0.640

10 30 T.Nakagami +0.890

13.03 In pista sta girando anche Luca Marini che occupa provvisoriamente la nona posizione.

13.02 Aleix Espargarò va lungo e rimane piantato nella ghiaia.

13.01 Bagnaia è ancora undicesimo, senza forzare più di tanto: fondamentale sarà entrare direttamente in Q2.

13.00 1:46.152 per Jorge Martin che si mette al comando su Espargarò e Bezzecchi

12.59 Martin e Espargarò stanno facendo un grande giro in parallelo, il pilota Pramac sembra più veloce.

12.58 Martin si migliora e si inserisce a 66 millesimi da Espargarò, in seconda posizione.

12.57 Non si è scaldata ancora la KTM, con Brad Binder che è decimo, al limite della top 10.

12.55 Bezzecchi sembra davvero in forma: gran giro stamattina e ottimo passo anche in questo inizio di sessione.

12.54 Aleix Espargarò fa il miglior giro: 1:46.387. Buon inizio da parte di tutti, con un altro passo rispetto a stamattina.

12.52 Jorge Martin si mette dietro a Bezzecchi in seconda posizione, Quartararo terzo a tre decimi.

12.51 1:46.674 per Bezzecchi che va a circa sette decimi dal tempo fatto registrare questa mattina.

12.50 Il primo a far segnare un tempo è Fabio Quartararo: 1:48.199 per il francese della Yamaha.

12.49 Miller scivola e causa una bandiera gialla: cancellamento del tempo per diversi piloti.

12.48 Tante uscite di pista abbiamo visto nelle FP1 specie in curva 1: adesso ci dovrebbero essere meno errori, prendendo maggiore dimestichezza con il circuito.

12.47 Tutti subito in pista per far segnare i primi tempi: Bagnaia ancora con doppia gomma media.

12.45 BANDIERA VERDE! Via alla sessione di pre-qualifica.

12.44 Tutti pronti per questa sessione che sarà lunga un’ora e dieci minuti così come le FP1: questo per consentire ai piloti di prendere familiarità con una pista nuova.

12.42 Un’indiscrezione di mercato è stata riportata da Sky Sport durante le FP1: Marc Marquez sarebbe molto vicino alla Ducati Gresini per la prossima stagione.

12.38 Questa la classifica piloti dopo Misano:

1 Francesco Bagnaia (Ducati) 283

2 Jorge Martin (Ducati) 247

3 Marco Bezzecchi (Ducati) 218

4 Brad Binder (KTM) 173

5 Aleix Espargaro (Aprilia) 160

6 Johann Zarco (Ducati Pramac) 147

7 Luca Marini (Ducati Mooney VR46) 135

8 Maverick Vinales (Aprilia) 128

9 Alex Marquez (Ducati Gresini) 108

10 Jack Miller (KTM) 104

11 Fabio Quartararo (Yamaha) 85

12 Franco Morbidelli (Yamaha) 68

13 Miguel Oliveira (Aprilia RNF) 65

14 Augusto Fernandez (GasGas) 58

15 Alex Rins (Honda) 47

16 Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) 43

17 Takaaki Nakagami (Honda LCR) 35

18 Dani Pedrosa (KTM) 32

19 Marc Marquez (Honda) 31

20 Enea Bastianini (Ducati) 25

21 Raul Fernandez (Aprilia) 22

22 Lorenzo Savadori (Aprilia) 9

23 Jonas Folger (KTM) 9

24 Pol Espargaro (GasGas) 8

25 Michele Pirro (Ducati) 5

26 Joan Mir (Honda) 5

27 Danilo Petrucci (Ducati) 5

28 Stefan Bradl (Honda) 5

29 Iker Lecuona (Honda) 0

12.34 In questa stagione ancora nessuno è riuscito a vincere due gare di fila. Cinque sono stati i piloti ad imporsi finora: Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Aleix Espargarò, Alex Rins. Per ritrovare una situazione simile dopo 12 gare bisogna tornare al 2003.

12.30 Il duello in questo fine settimana sarà quello tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin: lo spagnolo ha dominato l’ultimo weekend sulla Riviera Romagnola, favorito anche dal pilota della Ducati ufficiale che non era al 100% dopo la tremenda caduta di Barcellona. Già in questo fine settimana, Pecco potrebbe aver recuperato dal punto di vista fisico.

12.26 E’ la prima assoluta del Motomondiale in India: si corre sul Buddh International Circuit di Nuova Delhi che in passato era stata sede di tre Gran Premi di Formula 1 tra il 2011 e il 2013.

12.22 Ricordiamo che il secondo turno del venerdì vale per la qualifica per il Q2, ossia come pre-qualifica: solo i tempi di questa sessione determineranno i 10 piloti che non dovranno passare tramite il Q1.

12.18 La prima sessione di prove si è conclusa con il miglior tempo di Marco Bezzecchi e in generale una Mooney VR46 in grande spolvero, con Luca Marini che è stato tra i più rapidi ad adattarsi ad una pista inedita per tutti.

12.14 L’orario dell’inizio di questa sessione di pre-qualifica è stato rinviato alle 12.45 dalle 12.00 a causa del ritardo delle P2 di Moto3 per la mancanza di commissari in alcuni segmenti della pista.

12.10 Ben ritrovati amici di OA Sport alla DIRETTA LIVE del secondo turno del venerdì per quanto riguarda la MotoGP in India.

8.59 Questi i tempi delle FP1:

1 72 M.Bezzecchi 1:45.990

2 93 M.Marquez +0.139

3 33 B.Binder +0.320

4 25 R.Fernandez +0.381

5 12 M.Viñales +0.488

6 5 J.Zarco +0.586

7 10 L.Marini +0.619

8 89 J.Martin +0.620

9 49 F.Di Giannantonio +0.788

10 36 J.Mir +0.815

11 37 A.Fernandez +0.837

12 30 T.Nakagami +0.976

13 41 A.Espargaro +0.984

14 73 A.Marquez+1.027

15 1 F.Bagnaia+1.060

8.57 Marco Bezzecchi chiude in testa quindi questo primo turno di prove libere. Anche Luca Marini è apparso in palla: una Mooney VR46 ancora competitiva.

8.55 Marquez sale in seconda posizione a 139 millesimi da Bezzecchi in extremis.

8.54 Bagnaia si mette in undicesima posizione con gomma usata, mentre Di Giannantonio è sesto con la Ducati Gresini.

8.53 Martin è secondo a quattro decimi e mezzo, Marini a sei decimi da Bezzecchi.

8.52 1:45.990 per Marco Bezzecchi! Mette in riga tutti il pilota della Mooney VR46.

8.51 1:46.610 per Jorge Martin che si riprende il miglior tempo.

8.50 Bagnaia continua a non spingere più di tanto: è in pista con due gomme medie.

8.49 Vinales anticipa Martin! 1:46.643 per lo spagnolo dell’Aprilia.

8.48 1:46.731 per Jorge Martin che lima un decimo e mezzo al suo miglior tempo.

8.47 Martin è rientrato in pista e prova a migliorarsi ancora.

8.45 10 minuti al termine di questa sessione lunga che è servita ai piloti per prendere più confidenza con questa nuova pista.

8.43 Si migliora sostanzialmente anche Bezzecchi, issandosi in terza posizione a 48 millesimi da Martin.

8.41 Marini ha superato i limiti della pista e il suo giro è stato cancellato.

8.39 Gran solco scavato da parte di Marini e Martin: il terzo è Alex Marquez ed è staccato di sette decimi dal leader.

8.38 Luca Marini in testa! 1:46.515 per il pilota della Mooney VR46 che si trova a meraviglia su questa pista.

8.36 Netto miglioramento di Johann Zarco che si inserisce in quarta posizione a sei decimi dal compagno di squadra Jorge Martin.

8.35 I primi a tornare in pista sono Jorge Martin, Luca Marini e Marc Marquez che guidano la classifica.

8.34 Questi i tempi prima degli ultimi tentativi:

1 89 J.Martin 1:46.817

2 10 L.Marini +0.023

3 93 M.Marquez +0.495

4 43 J.Miller +0.620

5 36 J.Mir +0.632

6 44 P.Espargaro +0.663

7 12 M.Viñales +0.674

8 20 F.Quartararo +0.697

9 41 A.Espargaro +0.758

10 73 A.Marquez +0.777

8.31 Vinales molto sopra ai migliori tempi: lo spagnolo dell’Aprilia sta lavorando più sul passo gara.

8.29 In diversi adesso sono tornati ai box in attesa degli ultimi tentativi che arriveranno nell’ultimo quarto d’ora della sessione.

8.27 Asciugamano in testa ai box per Jorge Martin: clima che è caldo e umido in India e condizioni difficili per i piloti.

8.25 Tantissimi errori da parte dei centauri che arrivano fortissimo e non riescono a staccare in tempo in curva 1.

8.24 C’è un secondo guasto alla moto di Fabio Quartararo: il francese è costretto a tornare ancora ai box.

8.23 Bel duello tra Jorge Martin e Luca Marini: per ora sono i due che hanno animato questa prima sessione di prove libere.

8.21 Bel miglioramento di Marini che arriva a soli 23 millesimi da Martin.

8.20 Questi i tempi a 35 minuti dal termine:

1 89 J.Martin 1:46.817

2 10 L.Marini +0.582

3 93 M.Marquez +0.614

4 44 P.Espargaro +0.663

5 20 F.Quartararo +0.697

6 41 A.Espargaro +0.794

7 72 M.Bezzecchi +0.855

8 43 J.Miller +0.974

9 30 T.Nakagami +1.020

10 37 A.Fernandez +1.029

8.19 Jorge Martin si migliora ancora! 1:46.817, il primo tempo sotto l’1’47”.

8.18 Brutta scivolata in curva 1 per Takaaki Nakagami.

8.16 Jorge Martin! 1:47.049, si prende la prima posizione davanti a Luca Marini con un margine di tre decimi e mezzo.

8.15 In tanti stanno provando a migliorarsi, anche Martinator va a caccia del giro veloce.

8.14 Marquez è secondo a 132 millesimi da Espargarò: anche la Honda nelle ultime gare ha cominciato a mostrare qualche timido segnale di risveglio.

8.13 Sta facendo un gran giro Marc Marquez che potrebbe fare la miglior prestazione.

8.12 Bel balzo di Franco Morbidelli con la sua Yamaha: è quarto a mezzo secondo da Espargarò.

8.10 Rientrano in pista le due Mooney VR46: Luca Marini e Marco Bezzecchi.

8.09 La maggior parte dei piloti sono tornati ai box, sta girando praticamente solo Nakagami.

8.08 In seconda piazza c’è Augusto Fernandez a 235 millesimi da Espargarò.

8.06 Maverick Vinales si issa in terza posizione a sette decimi dal compagno di scuderia.

8.05 Questi i tempi a 50 minuti dal termine della sessione:

1 41 A. Espargaro 1:47.611

2 10 L. Marini +0.269

3 36 J. Mir +0.815

4 89 J. Martin +0.937

5 93 M. Marquez +1.096

6 12 M. Viñales +1.132

7 1 F. Bagnaia +1.155

8 44 P. Espargaro +1.188

9 37 A.Fernandez +1.418

10 72 M. Bezzecchi +1.480

8.03 Molto indietro finora le due Yamaha di Morbidelli e Quartararo, rispettivamente in quindicesima e sedicesima posizione.

8.01 Aleix Espargarò si mette davanti: 1:47.611 con la sua Aprilia.

8.00 Diversi dritti in curva 1: vanno lunghi in contemporanea Bastianini e Marquez.

7.59 Bezzecchi ha fatto segnare il quarto tempo, Bagnaia l’ottavo, ma entrambi stanno sperimentando la pista.

7.57 Qualche giro cancellato a Bezzecchi e Bagnaia per aver superato i limiti della pista.

7.56 Si scende sotto il muro dell’1’48”: è Luca Marini il primo con un buon 1’47″880 davanti a Martin e Marc Marquez.

7.54 Bagnaia in questi primi giri non ha spinto più di tanto, andando spesso lungo nelle sue traiettorie e non ricercando la massima precisione.

7.52 Crono che si abbassano: 1:50.130 per Jorge Martin che anticipa Luca Marini per due decimi e mezzo.

7.51 Primo tempo fatto registrare da Raul Fernandez: 1:52.219 per lo spagnolo.

7.50 Ricordiamo che questi tempi non qualificano per il Q2, ma la sessione “pre-qualifica” sarà la seconda di oggi, quella delle 11.45.

7.48 La maggior parte dei piloti sceglie la combinazione soft-media, alcuni come Zarco, soft-dura

7.47 Finisce subito a terra Michele Pirro nel giro di lancio.

7.46 BANDIERA VERDE! Tutti entrano in pista in questa prima sessione di libere.

7.45 Pista lunga e bella come abbiamo visto in Moto3 e in Moto2, un circuito che metterà a dura prova i protagonisti.

7.42 In lotta per il Mondiale con Bagnaia e Martin si potrebbe inserire anche Marco Bezzecchi, ma il centauro della Mooney VR46 è staccato di 65 punti dalla testa e dovrebbe trovare grande continuità in questo finale di stagione.

7.38 Pista soleggiata in questa mattina nella capitale indiana, ma sappiamo come in Oriente la componente pioggia possa essere rilevante: vedremo in questo fine settimana se inciderà o meno.

7.34 Il duello è quello tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin: lo spagnolo ha dominato l’ultimo weekend sulla Riviera Romagnola, favorito anche dal pilota della Ducati ufficiale che non era al 100% dopo la tremenda caduta di Barcellona. Già in questo fine settimana, Pecco potrebbe aver recuperato dal punto di vista fisico.

7.27 In questa stagione ancora nessuno è riuscito a vincere due gare di fila. Cinque sono stati i piloti ad imporsi finora: Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Aleix Espargarò, Alex Rins. Per ritrovare una situazione simile dopo 12 gare bisogna tornare al 2003.

7.23 Il continente asiatico negli ultimi anni sta ospitando sempre più gare di MotoGP: è nato il GP di Thailandia, è tornato in calendario il GP d’Indonesia. Fino alla chiusura del Mondiale nel fine settimana 24-26 novembre a Valencia, si correrà solo in Asia (esclusa la gara in Australia).

7.19 E’ la prima assoluta del Motomondiale in India: si corre sul Buddh International Circuit di Nuova Delhi che in passato era stata sede di tre Gran Premi di Formula 1 tra il 2011 e il 2013.

7.15 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’India 2023 di MotoGP.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio d’India 2023, valido come tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Grande curiosità per vedere per la prima volta in azione i migliori centauri del Pianeta sul Buddh International Circuit di Nuova Delhi, che aveva già ospitato tre GP di Formula Uno dal 2011 al 2013.

Entra nel vivo la corsa per il titolo, con un grande favorito e due avversari al suo inseguimento. Francesco Bagnaia ha limitato i danni tra Montmelò e Misano nonostante lo spaventoso incidente in partenza a Barcellona, conservando un margine di 36 punti su Jorge Martin e 65 su Marco Bezzecchi. Troppo distanti tutti gli altri, a partire dal quarto posto di Brad Binder con la KTM a -110 dalla vetta.

Si preannuncia un fine settimana importante per Pecco, chiamato a salire di colpi nel primo atto del tour asiatico in modo da respingere la rimonta di Martinator in classifica generale. La pattuglia Ducati è candidata a monopolizzare le posizioni di vertice sull’inedito tracciato indiano, alla luce del layout, ma attenzione anche alle Aprilia e alle KTM ufficiali.

Si comincia alle ore 7.45 italiane con il semaforo verde della prima sessione di libere, mentre le prove della MotoGP scatteranno poi a mezzogiorno. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale di entrambi i turni con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

