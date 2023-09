F1, Charles Leclerc: “Non siamo così lontani dalla Red Bull, stiamo capendo la macchina”

Una Ferrari in progresso: questa versione è emersa dalle prove libere del venerdì del Gran Premio del Giappone a Suzuka. Una Rossa rinvigorita dalla vittoria di Carlos Sainz a Singapore e competitiva anche sul circuito nipponico: dietro alla Red Bull, c’è il Cavallino Rampante in questo momento nelle gerarchie.

Ha parlato Charles Leclerc al termine di questa giornata, definendosi tutto sommato soddisfatto: ““La Red Bull sembra essere molto veloce questo weekend, ma non credo che siamo così lontani. Credo che nelle ultime gare sia migliorata la nostra comprensione della macchina, siamo sempre molto vicini a McLaren e Mercedes. Siamo stati davanti nelle ultime gare ed è quello che vogliamo fare domani. Ma anche se dovessimo fare tutto alla perfezione in questo weekend mi aspetto che la Red Bull sia davanti”.

Il monegasco ha provato oggi un nuovo fondo sulla vettura e si è trovato bene: “Ci ha dato quello che ci aspettavamo in termini di consistenza ed è una cosa buona. Per ora non sembra aggiungere molto a livello di prestazioni ma è presto e stiamo continuando a fare progredire l’auto. Nelle ultime due-tre gare abbiamo imparato molto. Adesso dobbiamo mettere tutto insieme come abbiamo fatto a Singapore. Sembra che siamo più vicini del previsto ai nostri rivali, quindi considero questa giornata abbastanza positiva”.

Sullo stile di guida adottato nella giornata di oggi: “Abbiamo provato diverse soluzioni sulla mia vettura per avere sensazioni un po’ migliori a livello di comfort e sono soddisfatto dei risultati. Dobbiamo confermarci su questi livelli anche domani. Nelle ultime gare io avevo faticato un po’ con il bilanciamento dell’auto. Oggi ho cambiato un po’ il mio stile di guida e la macchina è venuta nella mia direzione. Il feeling è migliore, ma è solo il primo giorno“.

