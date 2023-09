Marcell Jacobs vs Fred Kerley, sfida rovente in Cina. L’americano spavaldo: “Vinco io”. E l’azzurro sorride…

Marcell Jacobs vs Fred Kerley. Finalmente. Dopo i tanti battibecchi tramite social durante la primavera, quando lo statunitense aveva più volte attaccato l’azzurro, e dopo il rinvio del confronto a causa dei problemi fisici con cui il velocista lombardo ha dovuto fare i conti nel corso degli ultimi mesi, l’attesissimo scontro diretto tra i due sprinter andrà in scena: l’appuntamento è per sabato 2 settembre (ore 13.35 italiane) a Xiamen (Cina), sede di una tappa della Diamond League.

Marcell Jacobs ha già fronteggiato Fred Kerley durante la seconda frazione della 4×100 ai Mondiali, terminata con la conquista della medaglia d’argento alle spalle degli USA, ma questa volta il braccio di ferro sarà individuale. Il Campione Olimpico dei 100 metri si è presentato in conferenza stampa indossando occhiali con lenti viola e canotta rossa con la scritta “dream chaser”. L’azzurro ha dichiarato: “Il mio obiettivo era di portare a casa due medaglie ai Mondiali. È arrivata quella in staffetta, però sono comunque felice dopo i problemi che ho avuto e voglio tornare più forte nella prossima stagione. Lo stadio qui è fantastico, la pista molto veloce, non avevo mai visto dieci corsie e sono pronto per domani“.

Fred Kerley ha abdicato a Budapest, venendo addirittura eliminato in semifinale da Campione del Mondo in carica, e insegue un pronto riscatto. L’americano ha già vinto due tappe del massimo circuito internazionale itinerante nel corso di questa stagione (a Rabat e a Firenze) e si è presentato in Asia con grande spavalderia: “Quello che è successo a Budapest è alle mie spalle, domani è domani. Siamo qui tutti con un obiettivo comune, vincere. Ma soltanto uno vincerà, e sono io“. Su questa affermazione Jacobs ha sorriso in maniera evidente: sarà la pista a parlare tra poche ore.

Sul trash talking, ovvero i battibecchi, si sono soffermati entrambi. Kerley lapidario: “È una cosa normale in tutti gli sport, quindi anche nell’atletica“. Jacobs sorride: “Si parla tanto sui social, ma è importante per la popolarità del nostro sport. Tra noi due c’è rispetto, ci piace fare questo, è divertente“. Marcell Jacobs e Fred Kerley si sono incrociati soltanto due volte in carriera, in entrambe l’azzurro ha avuto la meglio: la finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (trionfo davanti al rivale) e il precedente Meeting di Montecarlo (il lombardo terzo, il texano sesto). Domani saranno in pista, tra gli altri, anche lo statunitense Christian Coleman e il giamaicano Ackeem Blake.

