Macedonia del Nord-Italia, quando si gioca? Qualificazioni Europei 2024: data, programma, orario, tv e streaming

In questo weekend si è giocato, si sta giocando e si giocherà, l’ultimo turno della Serie A 2023/2024 prima della sosta per permettere alle nazionali di scendere in campo. Per due settimane il campionato si fermerà ma si avrà la possibilità di vedere in campo, per la prima volta, la nuova Italia targata Luciano Spalletti. Il ct azzurro si è presentato in conferenza stampa e sembra, sin da subito, che abbia le idee chiarissime.

“Non so se sarò il miglior allenatore possibile per la Nazionale, ma sarò sicuramente il miglior Spalletti possibile. Da Mancini eredito una buona Nazionale, che ha vinto 37 partite di fila e un Europeo: ha lanciato molti giovani e scoperto talenti utili. Dobbiamo cancellare assolutamente l’amarezza delle due mancate qualificazioni al Mondiale, prendere le distanze dall’idea di far parte di un calcio minore: non appartiene alla nostra storia. E fare un calcio che piaccia a tutti, che assomigli a una nazione forte come l’Italia”.

Insomma uno sguardo al passato, per ereditare quanto di buono fatto, per guardare al futuro con ambizione e voglia di fare bene. E il primo impegno per Spalletti e i suoi azzurri sarà sabato 9 settembre contro la Macedonia del Nord a partire dalle ore 20.45. La nostra Nazionale se la vedrà contro la Macedonia del Nord: una sfida che ancora oggi lascia dell’amaro in bocca se si ripensa alle Qualificazioni per il Mondiale qatariota e la sfida al Renzo Barbera di Palermo. Ma, ovviamente, è tempo di voltare pagina e la sfida che si terrà a Skopje fra sei giorni esatti sarà delicatissima e valida per le Qualificazioni agli Europei del 2024.

L’Italia sarà chiamata a fare bene: nel Gruppo C nessuno aspetta, a partire dall’Inghilterra passano per l’Ucraina e sino, per l’appunto, ad arrivare alla Macedonia del Nord. Servirà un +3. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Macedonia del Nord-Italia, match valido per le Qualificazioni a Euro 2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play. Non mancherà, infine, la diretta live testuale di OA Sport.

CALENDARIO MACEDONIA DEL NORD-ITALIA (9 SETTEMBRE)

Sabato 9 settembre

Ore 20.45 Macedonia del Nord-Italia – Diretta tv su Rai 1. Diretta streaming su Rai Play. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA MACEDONIA DEL NORD-ITALIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1.

Rai 1. Diretta streaming: Rai Play.

Rai Play. Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse