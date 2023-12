Sorteggio Europei calcio 2024: girone tremendo per l’Italia con Spagna e Croazia

Si è svolto all’Elbphilharmonie di Amburgo il sorteggio della fase a gironi degli Europei 2024 di calcio che si svolgeranno dal 14 giugno al 14 luglio prossimo in Germania. L’Italia, campione in carica della manifestazione, partiva dalla quarta e ultima fascia e ha pescato un girone non facile.

Alla cerimonia del sorteggio ha preso parte anche Gigi Buffon che ha riconsegnato la coppa vinta dagli azzurri due anni e mezzo fa a Wembley. Un’urna che pone di fronte alla Nazionale di Luciano Spalletti la temibile Spagna di Luis de la Fuente, sempre pericolosa nelle grandi manifestazioni.

Da non sottovalutare soprattutto l’impegno contro la Croazia: sicuramente i balcanici non sono temibili come qualche anno fa, ma sono una squadra esperta che ha fatto strada nei Mondiali dello scorso anno. Infine l’Albania di Sylvinho contro la quale debutterà la nostra Nazionale: una formazione che è riuscita a precedere nel girone di qualificazione Repubblica Ceca e Polonia.

L’Italia esordirà al Westfalenstadion di Dortmund il 15 giugno contro l’Albania: uno stadio che evoca gli splendidi ricordi dell’impresa ai supplementari ai Mondiali 2006 contro la Germania. Successivamente ci sarà la sfida alla Spagna il 20 giugno alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen e chiuderà il suo percorso dei gironi il 24 giugno contro la Croazia alla Red Bull Arena di Lipsia.

I GIRONI DI EURO 2024

Gruppo A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera

Gruppo B: Spagna, Croazia, Albania, Italia

Gruppo C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra

Gruppo D: Olanda, Austria, Francia, vincente play-off

Gruppo E: Belgio, Slovacchia, Romania, vincente play-off

Gruppo F: Turchia, Portogallo, Repubblica Ceca, vincente play-off

Foto: Lapresse