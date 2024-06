Europei calcio 2024 oggi in tv: orari, calendario 26 giugno, streaming

Ultima giornata della fase a gironi di Euro 2024. Si chiudono i gironi E ed F per conoscere quali saranno le ultime qualificate agli ottavi di finale della competizione continentale. Quattro partite dunque, tutte da vivere e da gustare prima di una ‘pausa’ di due giorni che precederà gli ottavi di finale, che verranno aperti proprio dall’Italia contro la Svizzera.

Alle 18.00 calcio d’inizio del girone E con Slovacchia-Romania al Waldstadion di Francoforte e Ucraina-Belgio alla MHPAArena di Stoccarda. Raggruppamento aperto a qualsiasi soluzione, con tutte le squadre appaiate a tre punti con una vittoria ed una sconfitta.

Meno complicata la situazione del gruppo F, che scenderà in campo alle 21.00. Il Portogallo è già qualificato come primo e affronterà la Georgia di Kvaratskhelia, che nutre ancora speranze di qualificazione, alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen, mentre nello stesso momento scenderanno in campo Turchia e Georgia: alla selezione di Montella basterebbe il pareggio per mettere al sicuro la qualificazione.

Le partite saranno tutte disponibili su Sky Sport, che offrirà anche su Sky Sport Uno (201) la Diretta Goal delle partite in contemporanea delle 18.00 e delle 21.00. La Rai manderà in onda in chiaro Ucraina-Belgio (su Rai Due) e Georgia-Portogallo (su Rai Uno), oltre ai vari servizi streaming dedicati.

EURO 2024, IL PROGRAMMA

26 giugno

18.00 Slovacchia-Romania – Diretta tv su Sky Sport 253, streaming su NOW e SkyGo

18.00 Ucraina-Belgio – Diretta tv su Rai Due, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252, streaming su RaiPlay, NOW e SkyGo

21.00 Repubblica Ceca-Turchia – Diretta tv su Sky Sport 253, streaming su NOW e SkyGo

21.00 Georgia-Portogallo – Diretta tv su Rai Uno, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252, streaming su RaiPlay, NOW e SkyGo

