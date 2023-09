Lotta, Mondiali 2023: i pass olimpici in palio gara per gara. Dove si potranno prendere ancora nel 2024

A Belgrado, in Serbia, dal 16 al 24 settembre si terranno i Mondiali senior 2023 di lotta, qualificanti per le Olimpiadi di Parigi 2024: la rassegna iridata è la prima manifestazione a mettere in palio dei posti per i Giochi del prossimo anno. Delle 30 categorie di peso 18 sono olimpiche, 6 per ciascuna specialità: per lo stile libero -57 kg, -65 kg, -74 kg, -86 kg, -97 kg, -125 kg, per la greco-romana -60 kg, -67 kg, -77 kg, -87 kg, -97 kg, -130 kg, e per la femminile -50 kg, -53 kg, -57 kg, -62 kg, -68 kg, -76 kg.

I Mondiali senior 2023 assegneranno ben 90 pass: i primi cinque di ognuna delle 18 categorie olimpiche conquisteranno un posto ai Giochi per la propria Federazione d’appartenenza. Per centrare la carta olimpica bisogna centrare una medaglia o vincere lo spareggio per il quinto posto.

Nel 2024 poi ci saranno le ultime due occasioni per arrivare alle Olimpiadi, attraverso i tornei di qualificazione: il primo sarà su base continentale e per l’Europa si terrà dal 4 al 7 aprile a Baku, in Azerbaigian, e bisognerà giungere in finale per centrare la carta olimpica, dato che per ciascuna delle 18 categorie di peso saranno due i posti a disposizione per i Giochi.

Il secondo torneo sarà su base mondiale ed è in programma dal 9 al 12 maggio ad Istanbul, in Turchia, e per centrare la carta olimpica bisogna centrare la finale o vincere lo spareggio per il terzo posto, dato che per ciascuna delle 18 categorie di peso saranno tre i posti a disposizione per i Giochi, per un totale di 16 lottatori (a Parigi 2024 si partirà dagli ottavi di finale) presenti in ogni tabellone alle Olimpiadi.

PASS OLIMPICI LOTTA

(per ciascuna categoria di peso olimpica)

Mondiali 2023: 5 pass

Torneo di qualificazione europeo 2024: 2 pass

Torneo di qualificazione mondiale 2024: 3 pass

