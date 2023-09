Canoa slalom, Mondiali 2023: i pass olimpici in palio gara per gara

Prosegue il percorso di qualificazione della canoa slalom per Parigi 2024: ai Mondiali senior 2023 saranno in programma tutti i sei eventi olimpici, ma soltanto in quattro di questi saranno in palio i pass per i Giochi del prossimo anno, in quanto per il kayak cross si terrà un apposito evento a Praga (Repubblica Ceca) dal 7 al 9 giugno 2024.

La rassegna iridata senior del 2023 si terrà dal 19 al 24 settembre a Lee Valley, in Gran Bretagna, sul bacino che ha ospitato le gare olimpiche della canoa slalom a Londra 2012: ogni Nazione potrà qualificare al massimo un’imbarcazione per ciascun evento, ovvero K1 maschile, C1 maschile, K1 femminile e C1 femminile.

Saranno 54 i posti in palio nei Mondiali del 2023, ovvero 27 per genere: sia al maschile che al femminile ci saranno 15 pass non nominali nel K1 e 12 nel C1, mentre sia al maschile che al femminile un ulteriore posto, provvisoriamente nel K1, sarà riservato alla Francia. In caso di conquista di un pass sul campo da parte dei transalpini, quel pass (maschile o femminile) sarà redistribuito nel K1.

Alla luce dei risultati dei Mondiali saranno ricalcolati i 4 pass assegnati ai Giochi Europei: le carte olimpiche distribuite in quella manifestazione, 1 per ciascuna specialità (K1 maschile, C1 maschile, K1 femminile e C1 femminile) saranno assegnati alla Nazione meglio classificata in quella gara che non si qualificherà attraverso la rassegna iridata senior 2023.

PASS OLIMPICI IN PALIO AI MONDIALI 2023

K1 maschile: 15 (massimo 1 per Nazione)

C1 maschile: 12 (massimo 1 per Nazione)

K1 femminile: 15 (massimo 1 per Nazione)

C1 femminile: 12 (massimo 1 per Nazione)

Kayak cross maschile: 0

Kayak cross femminile: 0

Foto: Pier Colombo