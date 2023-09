Lotta, gli italiani iscritti ai Mondiali 2023: 17 azzurri al via, in tre saranno inseriti tra le teste di serie

Dopo i Mondiali di canottaggio, che si concluderanno il 10 settembre, la città di Belgrado, in Serbia, ospiterà dal 16 al 24 settembre anche la rassegna iridata di lotta, che sarà qualificante alle Olimpiadi di Parigi 2024: sono state rese note le iscrizioni e le teste di serie provvisorie di stile libero, greco-romana e femminile.

Nelle 18 categorie di peso olimpiche verranno messi in palio un totale di 90 pass per i Giochi di Parigi 2024, ovvero 5 per ogni tabellone: gli azzurri iscritti al momento sono 17, dei quali 15 in categorie di peso olimpiche, e, nel complesso 3 italiani, uno per stile, rientrano tra le teste di serie.

Le teste di serie sono stabilite sulla base della partecipazione e dei piazzamento dei lottatori (e quindi dei punti accumulati in classifica) ai Campionati Mondiali 2022, ai Campionati Continentali 2023 ed alle tappe delle Ranking Series 2023.

I tre azzurri protetti dal seeding, e che quindi conoscono già la propria posizione in tabellone, sono Benjamin Honis, numero 5 nei -97 kg dello stile libero, Nikoloz Kakhelashvili, numero 4 nei -97 kg della greco-romana, e Dalma Caneva, numero 3 nei -72 kg della femminile (categoria di peso non olimpica).

TABELLONE CON INCROCI IPOTETICI TRA TESTE DI SERIE

Quarti di finale:

N. 1 contro N. 8 (parte alta)

N. 4 contro N. 5 (parte alta)

N. 2 contro N. 7 (parte bassa)

N. 3 contro N. 6 (parte bassa)

Semifinali:

N. 1 contro N. 4 (parte alta)

N. 2 contro N. 3 (parte bassa)

Finale:

N. 1 contro N. 2

TESTE DI SERIE MONDIALI 2023 DI LOTTA

Le teste di serie si basano sulle iscrizioni attuali fornite dalle Federazioni Nazionali e sono soggette a modifiche.

Stile libero

57kg

No. 1 – Wanhao ZOU (CHN)

No. 2 – Zelimkhan ABAKAROV (ALB)

No. 3 – Zanabazar ZANDANBUD (MGL)

No. 4 – Darian CRUZ (PUR)

No. 5 – Almaz SMANBEKOV (KGZ)

No. 6 – Stevan Andria MICIC (SRB)

No. 7 – Aliabbas RZAZADE (AZE)

No. 8 – Beka BUJIASHVILI (GEO)

61kg

No. 1 – Reza Ahmadali ATRINAGHARCHI (IRI)

No. 2 – Narankhuu NARMANDAKH (MGL)

No. 3 – Shota PHARTENADZE (GEO)

No. 4 – Taiyrbek ZHUMASHBEK UULU (KGZ)

No. 5 – Pankaj PANKAJ (IND)

No. 6 – Emrah ORMANOGLU (TUR)

No. 7 – Jahongirmirza TUROBOV (UZB)

No. 8 – Nikolai OKHLOPKOV (ROU)

65kg

No. 1 – Rahman Mousa AMOUZADKHALILI (IRI)

No. 2 – Sebastian C RIVERA (PUR)

No. 3 – Tulga TUMUR OCHIR (MGL)

No. 4 – Iszmail MUSZUKAJEV (HUN)

No. 5 – Agustin Alejandro DESTRIBATS (ARG)

No. 6 – Vazgen TEVANYAN (ARM)

No. 7 – Edemi BOLKVADZE (GEO)

No. 8 – Bajrang BAJRANG (IND)

70kg

No. 1 – Ernazar AKMATALIEV (KGZ)

No. 2 – Zain Allen RETHERFORD (USA)

No. 3 – Arman ANDREASYAN (ARM)

No. 4 – Giorgi ELBAKIDZE (GEO)

No. 5 – Ramazan RAMAZANOV (BUL)

No. 6 – Servet COSKUN (TUR)

No. 7 – Ihor NYKYFORUK (URK)

No. 8 – Sanzhar DOSZHANOV (KAZ)

74kg

No. 1 – Soner DEMIRTAS (TUR)

No. 2 – Kyle Douglas DAKE (USA)

No. 3 – Tajmuraz Mairbekovic SALKAZANOV (SVK)

No. 4 – Yones Aliakbar EMAMICHOGHAEI (IRI)

No. 5 – Suldkhuu OLONBAYAR (MGL)

No. 6 – Mitchell Louis FINESILVER (ISR)

No. 7 – Murad KURAMAGOMEDOV (HUN)

No. 8 – Sagar JAGLAN (IND)

79kg

No. 1 – Mohammad NOKHODILARIMI (IRI)

No. 2 – Vladimeri GAMKRELIDZE (GEO)

No. 3 – Arman AVAGYAN (ARM)

No. 4 – Chandler MARSTELLER (USA)

No. 5 – Bolat SAKAYEV (KAZ)

No. 6 – Akhsarbek GULAEV (SVK)

No. 7 – Deepak DEEPAK (IND)

No. 8 – Peilong LI (CHN)

86kg

No. 1 – Sebastian JEZIERZANSKI (POL)

No. 2 – Boris MAKOEV (SVK)

No. 3 – Azamat DAULETBEKOV (KAZ)

No. 4 – Myles Nazem AMINE (SMR)

No. 5 – Hassan YAZDANICHARATI (IRI)

No. 6 – Abubakr ABAKAROV (AZE)

No. 7 – David Morris TAYLOR III (USA)

No. 8 – Tariel GAPHRINDASHVILI (GEO)

92kg

No. 1 – Miriani MAISURADZE (GEO)

No. 2 – Osman NURMAGOMEDOV (AZE)

No. 3 – Gankhuyag GANBAATAR (MGL)

No. 4 – Feyzullah AKTURK (TUR)

No. 5 – Rizabek AITMUKHAN (KAZ)

No. 6 – Matthew Phillip FINESILVER (ISR)

No. 7 – Zahid VALENCIA (USA)

No. 8 – Ermak KARDANOV (SVK)

97kg

No. 1 – Kyle SNYDER (USA)

No. 2 – Magomedkhan MAGOMEDOV (AZE)

No. 3 – Givi MATCHARASHVILI (GEO)

No. 4 – Vladislav BAJCAJEV (HUN)

No. 5 – Benjamin HONIS (ITA)

No. 6 – Awusayiman HABILA (CHN)

No. 7 – Erik THIELE (GER)

No. 8 – Akhmed TAZHUDINOV (BRN)

125kg

No. 1 – Taha AKGUL

No. 2 – Geno PETRIASHVILI

No. 3 – Lkhagvagerel MUNKHTUR

No. 4 – Daniel LIGETI

No. 5 – Amir Hossein Abbas ZARE

No. 6 – BATIRMURZAEV Yusup

No. 7 – Robert BARAN (POL)

No. 8 – Oleksandr KHOTSIANIVSKYI (UKR)

Greco-romana

55kg

No. 1 – Eldaniz AZIZLI (AZE)

No. 2 – Nugzari TSURTSUMIA (GEO)

No. 3 – Jasurbek ORTIKBOEV (UZB)

No. 4 – Poya Soulat DAD MARZ (IRI)

No. 5 – Rudik MKRTCHYAN (ARM)

No. 6 – Denis Florin MIHAI (ROU)

No. 7 – Artiom DELEANU (MDA)

No. 8 – Marlan MUKASHEV (KAZ)

60kg

No. 1 – Edmond Armen NAZARYAN (BUL)

No. 2 – Zholaman SHARSHENBEKOV (KGZ)

No. 3 – Kerem KAMAL (TUR)

No. 4 – Liguo CAO (CHN)

No. 5 – Razvan ARNAUT (ROU)

No. 6 – Mehdi Seifollah MOHSEN NEJAD (IRI)

No. 7 – Haithem Mahmoud Ahmed Fahmy MAHMOUD (EGY)

No. 8 – Nihat Zahid MAMMADLI (AZE)

63kg

No. 1 – Leri ABULADZE (GEO)

No. 2 – Hrachya POGHOSYAN (ARM)

No. 3 – Iman Hossein Khoon MOHAMMADI (IRI)

No. 4 – Mukhamedali MAMURBEK (KAZ)

No. 5 – Shermukhammad SHARIBJANOV (UZB)

No. 6 – Ivan LIZATOVIC (CRO)

No. 7 – Murad MAMMADOV (AZE)

No. 8 – Madiyar MALTEKBAYEV (KAZ)

67kg

No. 1 – Joni KHETSURIANI (GEO)

No. 2 – Hasrat JAFAROV (AZE)

No. 3 – Mate NEMES (SRB)

No. 4 – Mihai Radu MIHUT (ROU)

No. 5 – Murat FIRAT (TUR)

No. 6 – Mohammadreza Abdolhamid GERAEI (IRI)

No. 7 – Amantur ISMAILOV (KGZ)

No. 8 – Luis Alberto ORTA SANCHEZ (CUB)

72kg

No. 1 – Selcuk CAN (TUR)

No. 2 – Ulvi GANIZADE (AZE)

No. 3 – Ali Feizollah ARSALAN (SRB)

No. 4 – Ibrahim Mahmoud Hamed Hassan GHANEM (FRA)

No. 5 – Ibragim MAGOMADOV (KAZ)

No. 6 – Robert Attila FRITSCH (HUN)

No. 7 – Ramaz ZOIDZE (GEO)

No. 8 – Valentin PETIC (MDA)

77kg

No. 1 – Zoltan LEVAI (HUN)

No. 2 – Yunus Emre BASAR (TUR)

No. 3 – Akzhol MAKHMUDOV (KGZ)

No. 4 – Malkhas AMOYAN (ARM)

No. 5 – Rui LIU (CHN)

No. 6 – Viktor NEMES (SRB)

No. 7 – Aik MNATSAKANIAN (BUL)

No. 8 – Iuri LOMADZE (GEO)

82kg

No. 1 – Burhan AKBUDAK (TUR)

No. 2 – Gela BOLKVADZE (GEO)

No. 3 – Yaroslav FILCHAKOV (UKR)

No. 4 – Rafig HUSEYNOV (AZE)

No. 5 – Dias KALEN (KAZ)

No. 6 – Alireza Azizkhoon MOHMADIPIANI (IRI)

No. 7 – Mihail BRADU (MDA)

No. 8 – Kristoffer Zakarias BERG (SWE)

87kg

No. 1 – Ali CENGIZ (TUR)

No. 2 – David LOSONCZI (HUN)

No. 3 – Alex KESSIDIS (SWE)

No. 4 – Naser Ghasem ALIZADEH (IRI)

No. 5 – Nursultan TURSYNOV (KAZ)

No. 6 – Semen Sergeevich NOVIKOV (BUL)

No. 7 – Jalgasbay BERDIMURATOV (UZB)

No. 8 – Kumar SUNIL (IND)

97kg

No. 1 – Kiril Milenov MILOV (BUL)

No. 2 – Artur ALEKSANYAN (ARM)

No. 3 – Mohammadhadi Abdollah SARAVI (IRI)

No. 4 – Nikoloz KAKHELASHVILI (ITA)

No. 5 – Arif NIFTULLAYEV (AZE)

No. 6 – Tamas LEVAI (HUN)

No. 7 – Rustam ASSAKALOV (UZB)

No. 8 – Felix BALDAUF (NOR)

130kg

No. 1 – Riza KAYAALP (TUR)

No. 2 – Alin ALEXUC CIURARIU (ROU)

No. 3 – Amin MIRZAZADEH (IRI)

No. 4 – Iakobi KAJAIA (GEO)

No. 5 – Lingzhe MENG (CHN)

No. 6 – Dariusz Attila VITEK (HUN)

No. 7 – Oscar PINO HINDS (CUB)

No. 8 – Oskar MARVIK (NOR)

Femminile

50kg

No. 1 – Yui SUSAKI (JPN)

No. 2 – Sarah HILDEBRANDT (USA)

No. 3 – Otgonjargal DOLGORJAV (MGL)

No. 4 – Ziqi FENG (CHN)

No. 5 – Anna LUKASIAK (POL)

No. 6 – Madison PARKS (CAN)

No. 7 – Jasmina IMMAEVA (UZB)

No. 8 – Miesinnei GENESIS (NGR)

53kg

No. 1 – Lucia YEPEZ (ECU)

No. 2 – Dominique PARRISH (USA)

No. 3 – Jonna MALMGREN (SWE)

No. 4 – Maria PREVOLARAKI (GRE)

No. 5 – Iulia LEORDA (MDA)

No. 6 – Sztalvira ORSUS (HUN)

No. 7 – Karla ACOSTA MARTINEZ (MEX)

No. 8 – Akari FUJINAMI (JPN)

55kg

No. 1 – Karla GODINEZ (CAN)

No. 2 – Jacarra WINCHESTER (USA)

No. 3 – Marina SEDNEVA (KAZ)

No. 4 – Mariana DRAGUTAN (MDA)

No. 5 – Erika BOGNAR (HUN)

No. 6 – Shokhida AKHMEDOVA (UZB)

No. 7 – Mariia VYNNYK (UKR)

No. 8 – Otgontuya CHINBOLD (MGL)

57kg

No. 1 – Alina HRUSHYNA AKOBIIA (UKR)

No. 2 – Helen MAROULIS (USA)

No. 3 – Tsugumi SAKURAI (JPN)

No. 4 – Giullia PENALBER (BRA)

No. 5 – Laylokhon SOBIROVA (UZB)

No. 6 – Anhelina LYSAK (POL)

No. 7 – Zhala ALIYEVA (AZE)

No. 8 – Luisa VALVERDE (ECU)

59kg

No. 1 – Jowita WRZESIEN (POL)

No. 2 – Diana KAYUMOVA (KAZ)

No. 3 – Yuliia TKACH (UKR)

No. 4 – Qi ZHANG (CHN)

No. 5 – Alyona KOLESNIK (AZE)

No. 6 – Othelie HOEIE (NOR)

No. 7 – Siwar BOUSETA (TUN)

No. 8 – Jennifer PAGE (USA)

62kg

No. 1 – Kayla MIRACLE (USA)

No. 2 – Aisuluu TYNYBEKOVA (KGZ)

No. 3 – Xiaojuan LUO (CHN)

No. 4 – Ana GODINEZ (CAN)

No. 5 – Bilyana DUDOVA (BUL)

No. 6 – Lais NUNES (BRA)

No. 7 – Luisa NIEMESCH (GER)

No. 8 – Sara LINDBORG (SWE)

65kg (Sei atlete iscritte)

No. 1 – Mimi HRISTOVA (BUL)

No. 2 – Iva GERIC (CRO)

No. 3 – Aleah NICKEL (CAN)

No. 4 – Irina KAZYULINA (KAZ)

No. 5 – Kadriye AKSOY (TUR)

No. 6 – Masa PEROVIC (SRB)

68kg

No. 1 – Feng ZHOU (CHN)

No. 2 – Ami ISHII (JPN)

No. 3 – Irina RINGACI (MDA)

No. 4 – Koumba LARROQUE (FRA)

No. 5 – Delgermaa ENKHSAIKHAN (MGL)

No. 6 – Adela HANZLICKOVA (CZE)

No. 7 – Meerim ZHUMANAZAROVA (KGZ)

No. 8 – Blessing OBORUDUDU (NGR)

72kg

No. 1 – Zhamila BAKBERGENOVA (KAZ)

No. 2 – Amit ELOR (USA)

No. 3 – Dalma CANEVA (ITA)

No. 4 – Davaanasan ENKH AMAR (MGL)

No. 5 – Shauna KUEBECK (CAN)

No. 6 – Kendra DACHER (FRA)

No. 7 – QIANDEGENCHAGAN (CHN)

No. 8 – Alina LEVYTSKA (UKR)

76kg

No. 1 – Samar HAMZA (EGY)

No. 2 – Genesis REASCO (ECU)

No. 3 – Epp MAE (EST)

No. 4 – Justina DI STASIO (CAN)

No. 5 – Aiperi MEDET KYZY (KGZ)

No. 6 – Yuka KAGAMI (JPN)

No. 7 – Cynthia VESCAN (FRA)

No. 8 – Francy RAEDELT (GER)

ITALIANI ISCRITTI AI MONDIALI

Stile libero

57kg

Simone PIRODDU

65kg

Colin REALBUTO

74kg

Frank CHAMIZO

86kg

William RAFFI

97kg

Benjamin HONIS

125kg

Abraham CONYEDO

Greco-romana

60kg

Jacopo SANDRON

67kg

Ignazio SANFILIPPO

72kg (non olimpica)

Zaur KABALOEV

77kg

Riccardo ABBRESCIA

87kg

Mirco MINGUZZI

97kg

Nikoloz KAKHELASHVILI

Femminile

50kg

Emanuela LIUZZI

57kg

Aurora RUSSO

62kg

Elena ESPOSITO

72kg (non olimpica)

Dalma CANEVA

76kg

Enrica RINALDI

Foto: LPS/Claudio Bosco