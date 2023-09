Lotta, Mondiale disastroso per l’Italia nello stile libero. Chamizo e Conyedo avranno ancora due occasioni per il pass olimpico

Bilancio oltremodo negativo per lo stile libero italiano ai Campionati Mondiali 2023 di lotta, in corso di svolgimento alla Stark Arena di Belgrado. I sei atleti azzurri impegnati nella rassegna iridata non sono andati oltre lo scoglio degli ottavi di finale, mancando inoltre il ripescaggio e quindi anche la possibilità di agguantare il pass olimpico per Parigi 2024.

Grande delusione soprattutto per le due stelle della spedizione tricolore Frank Chamizo e Abraham Conyedo, che hanno bucato il primo evento di qualificazione a cinque cerchi (venivano assegnate cinque quote per categoria) e dovranno rimediare ad aprile o maggio dell’anno prossimo con le ultime due chance a disposizione per volare alle Olimpiadi.

Il prossimo step sarà il torneo europeo di qualificazione olimpica (4-7 aprile 2024 a Baku) con in palio 2 pass, mentre l’ultimo appello andrà in scena a Istanbul (9-12 maggio) con il preolimpico su scala globale che assegnerà gli ultimi 3 slot in ciascuna categoria di peso. Situazione abbastanza complicata dunque per Chamizo e Conyedo, che dovranno salire di colpi in vista dei prossimi appuntamenti clou.

Gli italo-cubani, entrambi medagliati olimpici, restano comunque i punti di riferimento del movimento nostrano nello stile libero in attesa di monitorare la crescita di alcuni giovani talenti come Simone Piroddu e Raul Caso. Parigi 2024 forse è troppo vicina per loro, ma in pochi mesi possono cambiare tante cose e non è escluso un eventuale exploit a sorpresa nelle altre categorie.

Foto: Lapresse