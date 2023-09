Lotta, Mondiali 2023: eliminate le ultime azzurre. Dominio giapponese al femminile

L’Italia non si sblocca e deve leccarsi le ferite anche al termine della quinta giornata dei Campionati Mondiali 2023 di lotta, in corso di svolgimento sulle materassine della Stark Arena di Belgrado e valevole come primo evento di qualificazione per i Giochi di Parigi 2024. Si chiude senza medaglie e senza pass olimpici il percorso iridato del settore femminile azzurro nella capitale serba, dopo l’eliminazione odierna delle ultime nostre portacolori.

Partiamo da Aurora Russo, campionessa mondiale juniores in carica, che non è riuscita a contrastare la fortissima bielorussa Iryna Kurachkina perdendo per superiorità tecnica sul punteggio di 0-11 nel primo turno dei ripescaggi per il bronzo nei 57 kg. La ventenne piemontese era stata sconfitta ieri al debutto dalla fenomenale giapponese Tsugumi Sakurai, che ha poi vinto il torneo regolando stasera in finale la moldava Anastasia Nichita per 3-2 e centrando il suo terzo titolo mondiale assoluto della carriera.

Stamattina si è interrotto subito purtroppo il cammino di Elena Esposito (62 kg, categoria olimpica) e Dalma Caneva (72 kg, categoria non olimpica), battute entrambe per 0-10 rispettivamente dalla lettone Anastasija Grigorjeva e dall’ucraina Manola Skobelska per poi vedere successivamente sfumare anche l’ipotesi di un possibile ripescaggio.

Day-5 trionfale per il Giappone, che ha archiviato ben quattro affermazioni (in quattro gare) confermandosi una superpotenza della lotta femminile. Oltre a Sakurai nei 57 kg, sono salite sul gradino più alto del podio in categorie olimpiche anche la fuoriclasse Yui Susaki (al quarto oro iridato senior della carriera) nei 50 kg e Yuka Kagami (al primo titolo mondiale assoluto) nei 76 kg. Paese del Sol Levante che ha completato l’en plein odierno imponendosi anche nei 65 kg (categoria non olimpica) con Nonoka Ozaki.

