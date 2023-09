Calendario Mondiali lotta 2023 oggi: orari 20 settembre, programma, tv, streaming, italiani in gara

Altre tre italiane impegnate quest’oggi nella quinta giornata dei Campionati Mondiali 2023 di lotta, in corso di svolgimento alla Stark Arena di Belgrado e validi come primo evento di qualificazione a cinque cerchi per i Giochi di Parigi 2024. Day-5 interamente dedicato al settore femminile, con l’assegnazione dei primi quattro titoli e le eliminatorie di quattro nuove categorie.

Torna in azione la campionessa mondiale juniores dei 57 kg Aurora Russo, sconfitta nettamente ieri al debutto dalla giapponese Tsugumi Sakurai e ripescata successivamente grazie all’approdo in finale della nipponica. La piemontese classe 2023 dovrà però vedersela al primo turno dei recuperi con la bielorussa (argento a Tokyo 2021) Iryna Kurachkina in una sfida davvero complicata.

Cominciano nel frattempo il loro percorso iridato nella capitale serba Elena Esposito e Dalma Caneva, rispettivamente nella categoria olimpica 62 kg e nella categoria non olimpica 72 kg. Esposito sogna una difficile qualificazione diretta per Parigi, riservata alle prime cinque classificate del torneo, ma rischia grosso già ai sedicesimi con la lettone Grigorjeva.

Tutti i combattimenti odierni saranno visibili in diretta streaming a pagamento su UWW+, mentre le finali verranno trasmesse anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD ed in streaming su Rai Play. Di seguito il programma dettagliato, gli orari esatti, gli azzurri impegnati quest’oggi e come seguire in tv e streaming la quinta giornata dei Mondiali di lotta.

CALENDARIO MONDIALI LOTTA OGGI

Mercoledì 20 settembre

10.30 Qualificazioni lotta femminile 53-62-68-72 kg

10.30 Ripescaggi lotta femminile 50-57-65-76 kg

16.45 Semifinali lotta femminile 53-62-68-72 kg

18.00 Finali lotta femminile 50-57-65-76 kg

PROGRAMMA MONDIALI LOTTA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD trasmetterà il Final Block.

Diretta streaming: UWW+, mentre su Rai Play sarà visibile solo il Final Block.

MONDIALI LOTTA 2023: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Aurora Russo (57 kg), Elena Esposito (62 kg), Dalma Caneva (72 kg).

Foto: Fijlkam