Lotta, Mondiali 2023: Aurora Russo ai ripescaggi per il bronzo nei 57 kg, eliminate Liuzzi e Rinaldi

Bilancio negativo in chiave azzurra al termine della quarta giornata dei Campionati Mondiali 2023 di lotta, in corso di svolgimento sulle materassine della Stark Arena di Belgrado e valevole come primo evento di qualificazione a cinque cerchi per i Giochi di Parigi 2024. Tutte e tre le nostre portacolori impegnate oggi sono state sconfitte al primo turno, ma una di loro è stata ripescata e domani potrà giocarsi le residue chance di medaglia (e di pass olimpico).

Parliamo di Aurora Russo, giovane promessa del movimento tricolore, che ha dovuto cedere il passo alla fenomenale giapponese Tsugumi Sakurai per superiorità tecnica (10-0) accedendo successivamente ai recuperi grazie al passaggio in Finale della campionessa iridata in carica. La ventenne piemontese, oro europeo e mondiale juniores in questo 2023, avrà però vita difficile anche domattina al primo turno dei ripescaggi contro la bielorussa Iryna Kurachkina, argento olimpico a Tokyo.

Eliminate definitivamente invece Emanuela Liuzzi (50 kg) ed Enrica Rinaldi (76 kg), che hanno perso subito rispettivamente contro l’ecuadoriana Jacqueline Del Rocio Mollocana (4-5 maturato negli ultimi secondi) e la cubana Marin Potrille (superiorità tecnica sul 10-0) dovendo quindi rimandare l’appuntamento con la qualificazione per Parigi.

Assegnati questa sera gli ultimi due titoli nello stile libero maschile: l’ungherese Ismail Musukaev ha dominato in finale sul portoricano Sebastian Rivera nei 65 kg, mentre il bahrainiano Akhmed Tazhudinov si è imposto nell’atto conclusivo dei 97 kg schienando l’azero Magomedkhan Magomedov. Dominio asiatico al femminile nelle prime due categorie non olimpiche andate in archivio questa sera, con il trionfo della giapponese Haruna Okuno nei 55 kg e della cinese Zhang Qi nei 59 kg.

Foto: UWW