Lotta, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2023: Chamizo e Conyedo guidano la truppa azzurra a Belgrado

La grande attesa sta per finire in vista dei Campionati Mondiali 2023 di lotta, in programma a Belgrado da sabato 16 a domenica 24 settembre e valevole come primo evento di qualificazione olimpica per Parigi 2024. In Serbia l’imminente rassegna iridata assegnerà infatti un totale di 90 pass non nominali, ovvero 5 per ogni categoria a cinque cerchi.

Nessuna sorpresa dell’ultima ora in casa Italia rispetto alle entry list provvisorie, con la conferma ufficiale dei 17 atleti impegnati sulle materassine della Stark Arena. La spedizione tricolore potrà contare nello stile libero sulle stelle Frank Chamizo (74 kg) e Abraham Conyedo (125 kg), oltre a Simone Piroddu (57 kg), Colin Realbuto (65 kg), William Raffi (86 kg) e Benjamin Honis (97 kg).

In campo femminile le nostre rappresentanti saranno Emanuela Liuzzi (50 kg), Aurora Russo (57 kg), Elena Esposito (62 kg), Dalma Caneva (72 kg) ed Enrica Rinaldi (76 kg), mentre nella greco-romana sono stati selezionati Jacopo Sandron (60 kg), Ignazio Sanfilippo (67 kg), Zaur Kabaloev (72 kg), Riccardo Abbrescia (77 kg), Mirco Minguzzi (87 kg) e Nikoloz Kakhelashvili (97 kg).

Di seguito la lista completa degli atleti italiani convocati per i Mondiali Senior di lotta 2023:

CONVOCATI ITALIA MONDIALI LOTTA 2023

STILE LIBERO:

Simone Piroddu (57 kg), Colin Realbuto (65 kg), Frank Chamizo (74 kg), William Raffi (86 kg), Benjamin Honis (97 kg), Abraham Conyedo (125 kg).

FEMMINILE:

Emanuela Liuzzi (50 kg), Aurora Russo (57 kg), Elena Esposito (62 kg), Dalma Caneva (72 kg), Enrica Rinaldi (76 kg).

GRECO-ROMANA:

Jacopo Sandron (60 kg), Ignazio Sanfilippo (67 kg), Zaur Kabaloev (72 kg), Riccardo Abbrescia (77 kg), Mirco Minguzzi (87 kg), Nikoloz Kakhelashvili (97 kg).

