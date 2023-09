Calendario Mondiali lotta 2023: programma, orari, tv, streaming

Tra cinque giorni cominceranno ufficialmente i Campionati Mondiali 2023 di lotta, in programma alla Stark Arena di Belgrado da sabato 16 a domenica 24 settembre. Grande attesa per questa rassegna iridata, che apre di fatto il percorso di qualificazione olimpica mettendo in palio un totale di 90 pass per i Giochi di Parigi 2024, ovvero 5 per ogni categoria a cinque cerchi.

L’Italia si dovrebbe presentare nella capitale serba con una rappresentativa di 17 atleti, per cercare di centrare alla prima occasione utile il maggior numero possibile di quote olimpiche verso Parigi. Frank Chamizo e Abraham Conyedo rappresentano le punte di diamante della spedizione tricolore nella lotta libera maschile, ma altri azzurri possono sperare di fare strada e avvicinare perlomeno la zona podio.

Tutti gli incontri dei Mondiali di Belgrado saranno visibili in diretta streaming su UWW+, mentre deve essere ancora comunicata l’eventuale copertura televisiva della manifestazione in Italia. Di seguito il programma completo con gli orari esatti di tutte le sessioni previste nell’imminente rassegna iridata di lotta olimpica:

CALENDARIO MONDIALI LOTTA 2023

Sabato 16 settembre

10.30 Qualificazioni stile libero 61-70-86-125 kg

16.45 Semifinali stile libero 61-70-86-125 kg

Domenica 17 settembre

10.30 Qualificazioni stile libero 57-74-79-92 kg

10.30 Ripescaggi stile libero 61-70-86-125 kg

16.45 Semifinali stile libero 57-74-79-92 kg

18.00 Finali stile libero 61-70-86-125 kg

Lunedì 18 settembre

10.30 Qualificazioni lotta femminile 55-59 kg e stile libero 65-97 kg

10.30 Ripescaggi stile libero 57-74-79-92 kg

16.45 Semifinali lotta femminile 55-59 kg e stile libero 65-97 kg

18.00 Finali stile libero 57-74-79-92 kg

Martedì 19 settembre

10.30 Qualificazioni lotta femminile 50-57-65-76 kg

10.30 Ripescaggi lotta femminile 55-59 kg e stile libero 65-97 kg

16.45 Semifinali lotta femminile 50-57-65-76 kg

18.00 Finali lotta femminile 55-59 kg e stile libero 65-97 kg

Mercoledì 20 settembre

10.30 Qualificazioni lotta femminile 53-62-68-72 kg

10.30 Ripescaggi lotta femminile 50-57-65-76 kg

16.45 Semifinali lotta femminile 53-62-68-72 kg

18.00 Finali lotta femminile 50-57-65-76 kg

Giovedì 21 settembre

10.30 Qualificazioni greco-romana 55-77-82-130 kg

10.30 Ripescaggi lotta femminile 53-62-68-72 kg

16.45 Semifinali greco-romana 55-77-82-130 kg

18.00 Finali lotta femminile 53-62-68-72 kg

Venerdì 22 settembre

10.30 Qualificazioni greco-romana 60-72-97 kg

10.30 Ripescaggi greco-romana 55-77-82-130 kg

17.00 Semifinali greco-romana 60-72-97 kg

18.00 Finali greco-romana 55-77-82-130 kg

Sabato 23 settembre

10.30 Qualificazioni greco-romana 63-67-87 kg

10.30 Ripescaggi greco-romana 60-72-97 kg

17.00 Semifinali greco-romana 63-67-87 kg

18.00 Finali greco-romana 60-72-97 kg

Domenica 24 settembre

16.30 Ripescaggi greco-romana 63-67-87 kg

18.00 Finali greco-romana 63-67-87 kg

PROGRAMMA MONDIALI LOTTA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista (in attesa di aggiornamenti).

Diretta streaming: UWW+.

Foto: LPS/Luigi Mariani