Vuelta a España 2023: super Italia in volata! Alberto Dainese in trionfo davanti a Filippo Ganna

Brilla l’Italia nella diciannovesima tappa della Vuelta a España 2023. Arriva il secondo successo per il Bel Paese in quel di Íscar: giornata pianeggiante, volata scontata e a trionfare è Alberto Dainese. Terzo trionfo in stagione per il corridore della dsm – firmenich che aveva alzato le braccia al cielo anche al Giro. Da sottolineare la seconda piazza di un Pippo Ganna sempre più anche velocista. Resta in Maglia Rossa Sepp Kuss.

Pronti, via ed è partita la fuga di giornata. Quattro uomini all’attacco: Clement Davy (Groupama – FDJ), Paul Lapeira (AG2R Citroën Team), Mathis Le Berre (Team Arkéa Samsic) e Michal Schlegel (Caja Rural – Seguros RGA). Il plotone ha tenuto sotto controllo il vantaggio senza lasciare troppo spazio ai corridori in avanscoperta.

A circa 30 chilometri dal traguardo si è alzata l’andatura del gruppo che è andato a raggiungere gli attaccanti dopo il traguardo volante. Subito dopo ha provato il contrattacco Samuele Battistella (Astana Qazaqstan), senza però riuscire a guadagnare troppo.

Finale concitato con una caduta che ha messo fuori gioco il favoritissimo Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck). Eccezionale lavoro della Ineos Grenadiers in favore di Filippo Ganna: il fenomeno delle cronometro si è lanciato al meglio in volata, forse anticipando un filo i tempi ed è stato scavalcato all’ultimo centimetro da un super Alberto Dainese (Team dsm – firmenich). In un ordine d’arrivo eccezionale per l’Italia terza piazza per Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) mentre quarto è Davide Cimolai (Cofidis).

