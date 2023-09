LIVE Vuelta a EspaÃ±a 2023, tappa di oggi in DIRETTA: sarÃ  volata a Madrid, Dainese per il bis!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio e benvenuti alla Diretta Live della ventunesima ed ultima tappa della Vuelta a España 2023. Appuntamento oggi con la passerella finale nella Hipódromo de la Zarzuela-Madrid. Spazio ovviamente ai velocisti e, nella prima parte, come da tradizione, festeggiamenti per Sepp Kuss in Maglia Rossa e per la Jumbo-Visma dominante in questo Grande Giro.

101,5 chilometri completamente pianeggianti che non lasciano spazio a scenari diversi rispetto ad una volata di gruppo. Dopo 54 chilometri si approccia il circuito nella capitale spagnola: 6 chilometri da ripetere nove volte.

L’uomo più atteso, in Maglia Verde, è Kaden Groves, grande favorito per questo sprint conclusivo. Occhio al rivale Juan Sebastian Molano (UAE Emirates). Il terzo incomodo è un azzurro: Alberto Dainese (DSM) che ha già portato a casa un successo parziale. In una Vuelta dalle mille sorprese ci prova a stupire tutti nello sprint Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) che ha già trovato due secondi posti allo sprint.

Appuntamento alle 17.00 per non perdervi davvero nulla della nostra Diretta Live.

Foto: Lapresse