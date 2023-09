Vuelta a EspaÃ±a 2023: Kaden Groves si aggiudica l’ultima tappa davanti a Filippo Ganna, super Remco Evenepoel

Non è stata una semplice passerella, non è una corsa normale quando c’è in gara Remco Evenepoel. Il campione belga, con oggi addosso la Maglia a Pois, ha provato in tutti i modi a conquistare il successo nella ventunesima tappa della Vuelta a España 2023, ma ad imporsi è Kaden Groves. L’australiano può esultare in quel di Madrid con la Maglia Verde della classifica a punti più che meritata.

Prima fase ovviamente dedicata alla passerella: la Jumbo-Visma schierata in festa per Sepp Kuss, divisa nuova con i colori di Giro, Tour e Vuelta per lo squadrone neerlandese, con le fotografie ovviamente dedicate anche a Jonas Vingegaard e Primoz Roglic.

Entrati nel circuito finale (pochi chilometri, ricchi di curve da ripetere nove volte) sono iniziati gli scatti. I primi a muoversi sono stati Nico Denz, Lennard Kämna (BORA – hansgrohe) e Rui Costa (Intermarché – Circus – Wanty). Successivamente uno scatto importante che ha visto protagonisti Remco Evenepoel (Soudal – Quick Step) Filippo Ganna, Omar Fraile e Kim Heiduk (INEOS Grenadiers) e Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck).

Ganna, Groves ed Evenepoel sono riusciti ad agganciare il terzetto al comando, con il plotone che ha fatto molta fatica a diminuire il gap, visto che davanti atleti di gran qualità si sono dati cambi regolari. Nell’ultimo chilometro un netto rallentamento davanti, poi il solito Evenepoel ha preso in mano la situazione: volata lanciata lunghissima dal belga che praticamente ha preparato lo sprint per Groves, in trionfo davanti ad un rimontante Ganna. Terzo Denz, poi il gruppo.

Foto: Lapresse