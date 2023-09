Schio-Virtus Bologna, Finale Supercoppa Italiana 2023 basket femminile: programma, orario, tv, streaming

Ancora una volta il duello è sempre quello: Famila Schio contro Virtus Segafredo Bologna. La finale della Supercoppa Italiana 2023 ricalca quello che è il solco della pallacanestro femminile italiana nelle ultime due stagioni. Il tutto con i tanti confronti incrociati che si trovano da una parte e dall’altra.

In particolare, sulla panchina bolognese è arrivato Pierre Vincent, che fu coach scledense nella seconda metà degli Anni ’10 e che fu in grado di portare il club ai quarti di Eurolega. Con Giorgios Dikaioulakos il Famila ha fatto meglio, arrivando fino in semifinale con annessa terza posizione. Nell’ultima finale scudetto, peraltro, il clamore del duello tra i due club ha portato al PalaDozza oltre cinquemila persone, facendo registrare per quella gara-1 il dato più alto di spettatori nella storia.

La finale di Supercoppa Italiana femminile 2023 tra Famila Schio e Virtus Segafredo Bologna si giocherà domani alle ore 18:00 al PalaCrisafulli di Pordenone. Sarà possibile seguirla in diretta streaming gratuita su LBF TV. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SCHIO-VIRTUS BOLOGNA, FINALE SUPERCOPPA ITALIANA 2023 BASKET FEMMINILE

Sabato 23 settembre

Ore 18:00 Famila Schio-Virtus Segafredo Bologna

PROGRAMMA SCHIO-VIRTUS BOLOGNA, FINALE SUPERCOPPA ITALIANA 2023 BASKET FEMMINILE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: LBF TV (gratis)

Diretta Live testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo