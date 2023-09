Pentathlon, Challenger Spain Madrid 2023: Alessandro Colasanti approda in finale, eliminato Giuseppe Mattia Parisi

Si sono concluse le semifinali maschili della seconda tappa del Pentathlon Challenger 2023-2024, competizione valida per il ranking olimpico in corso a Madrid, in Spagna, in cui oggi due azzurri sono stati protagonisti.

Nella Semifinale A sono stati inseriti entrambi gli italiani in gara: Alessandro Colasanti (Carabinieri) ha conquistato l’ingresso in finale chiudendo al sesto posto a quota 1184, grazie ai 215 punti ottenuti ieri nella scherma, a cui si sono aggiunti i 304 ottenuti nel nuoto (2’03″28) ed i 665 del laser run (10’35”).

Viene invece eliminato Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri), che si è classificato 14° a quota 1143, in virtù dei 220 punti conquistati ieri nella scherma, ai quali sono stati sommati i 281 arrivati nel nuoto (2’14″60), ed i 642 giunti nel laser run (10’58”).

Domani, domenica 1° ottobre, a partire dalle ore 14.50 si disputerà la finale, in cui si ripartirà dai punteggi ottenuti ieri nel ranking round di scherma, con Alessandro Colasanti a quota 215: va ricordato che l’Italia tenterà di sfruttare il ranking olimpico per staccare il secondo pass per Parigi 2024 tra gli uomini.

COME FUNZIONA IL RANKING OLIMPICO

Al momento sono 9 le carte olimpiche che verranno assegnate attraverso il ranking al termine del periodo di qualificazione: la graduatoria si è aperta il 17 giugno 2023 e si chiuderà il 16 giugno 2024, ed allo stato attuale delle cose conta i punti assegnati ai Giochi Europei, nella prima delle quattro tappe del Pentathlon Challenger, ai Campionati Africani ed Oceanici ed ai Giochi Asiatici.

Inoltre il ranking olimpico comprenderà anche le altre tre tappe del Pentathlon Challenger, tra cui proprio quella di Madrid in corso, i Giochi Panamericani, i Mondiali 2024 e le tappe della Coppa del Mondo, comprese le Finali, del prossimo anno: in caso di medaglia iridata nel 2024, però, gli azzurri non dovranno più guardare questa classifica.

L’Italia, che potrà conquistare un altro pass olimpico nel settore maschile, avendo già completato il contingente in quello femminile, dato che si possono portare alle Olimpiadi al massimo due uomini e due donne, avrà un’ulteriore occasione di qualificazione diretta nel corso dei Mondiali 2024, assegnati alla città di Zhengzhou, in Cina: nella prossima rassegna iridata occorrerà salire sul podio per andare a Parigi 2024.

Foto: comunicato stampa FIPM