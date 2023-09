Pallamano femminile, Serie A1: Brixen SÃ¼dtirol rispetta il pronostico contro Lions Sassari

Brixen Südtirol domina senza problemi nell’anticipo della terza giornata di Serie A1 2023-2024. Le altoatesine controllano la situazione contro Lions Sassari, unico match infrasettimanale che è stato concluso con il netto esito di 41-18.

La formazione allenata da Hubi Nössing, dopo aver finito il tempo iniziale con il parziale di 23-9, ha continuato a gestire la situazione nella ripresa, l’équipe sarda ha dovuto alzare bandiera bianca dopo aver cercato una rimonta obiettivamente quasi impossibile.

La partita si è disputata in via eccezionale di mercoledì visto l’imminente impegno in Austria contro il 7Drops WAT Atzgersdorf per l’andata del primo turno di European Cup. A livello internazionale saranno presenti questo week-end anche Jomi Salerno, Cassa Rurale Pontinia e l’AC Life Style Erice.

Di conseguenza tra pochi giorni commenteremo solamente il duello tra Mezzocorona e Casalgrande Padana. Entrambe le squadre vantano due punti alla vigilia della terza giornata della regular season davanti a Venplast Dossobuono, Teramo, Lions Sassari e Cellini Padova.

RISULTATO ANTICIPO SERIE A1 PALLAMANO FEMMINILE

Brixen Südtirol – Lions Sassari 41-18

CLASSIFICA PROVVISORIA DOPO ANTICIPO SERIE A1 PALLAMANO FEMMINILE

Brixen Südtirol 6 pti**, Cassa Rurale Pontinia 2, AC Life Style Erice 2*, Cassano Magnago 2*, Jomi Salerno 2, Casalgrande Padana 2, Mezzocorona 2, Venplast Dossobuono 2, Teramo 0, Lions Sassari 0**, Cellini Padova 0

*una partita da recuperare **una partita in più

Foto. Elke Niederwieser/FIGH