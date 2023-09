Volley femminile, perchÃ© USA-Polonia puÃ² cambiare il destino dell’Italia al Preolimpico

La Nazionale italiana femminile di volley si è arresa (come da pronostico) agli Stati Uniti nel Preolimpico che si sta svolgendo a Lodz (Polonia) e che qualificherà per i Giochi di Parigi 2024 solo le prime due del girone. Il pass è ancora possibile: la prima notizia è che le azzurre sono pienamente padrone del proprio destino, ovvero sarebbero sicure della qualificazione vincendo le ultime due partite contro Germania e Polonia.

Esistono però anche alcuni casi che consentirebbero alla selezione tricolore di volare alle Olimpiadi perdendo l’ultimo match, il quale potrebbe persino diventare ininfluente se dovessero verificarsi alcuni incastri. Molto, se non tutto dipenderà dal risultato di USA-Polonia, programmata per le 17.30 di oggi. L’Italia avrà il vantaggio di scendere in campo con la Germania alle 20.45, dunque conoscendo già eventualmente cosa le servirà per timbrare in anticipo il tagliando a Cinque Cerchi.

Chiaramente la compagine del ct Mazzanti dovrà sperare che le campionesse olimpiche degli Stati Uniti non si distraggano contro le padrone di casa, garantendo in tal modo una situazione di comforte zone. Se invece Wolosz e compagne dovessero fare lo scherzetto alle americane, allora cambierebbe tutto e per l’Italia quello di domani contro la Polonia diventerebbe un autentico spareggio da dentro o fuori. Ecco perché dagli USA dipende il destino della nostra Nazionale al Preolimpico.

LE IPOTESI CHE QUALIFICHEREBBERO L’ITALIA CON UN TURNO D’ANTICIPO

IPOTESI 1: l’Italia batte 3-0 la Germania e gli USA superano 3-0 o 3-1 la Polonia.

In questo caso le azzurre sarebbero qualificate con una giornata d’anticipo. Anche una sconfitta per 3-0 nell’ultimo turno con la Polonia sarebbe ininfluente: la compagine tricolore rimarrebbe davanti grazie ad un miglior coefficiente set (2,28 contro 1,88, oppure 2,28 contro 2).

IPOTESI 2: l’Italia batte 3-1 la Germania e gli USA superano 3-0 la Polonia.

Vale lo stesso discorso dell’ipotesi 1: le azzurre sarebbero irraggiungibili per il quoziente set (2 contro 1,88), dunque già qualificate.

LE IPOTESI IN CUI L’ITALIA POTREBBE PERDERE L’ULTIMA PARTITA PER QUALIFICARSI

IPOTESI 3: l’Italia batte 3-1 la Germania e gli USA superano 3-1 la Polonia.

In questo caso l’Italia non sarebbe ancora qualificata e si giocherebbe il pass contro le padrone di casa nell’ultima giornata. Sarebbe sufficiente però vincere un solo set contro le polacche per volare a Parigi 2024. In caso di sconfitta per 0-3, invece, entrerebbe in gioco il coefficiente punti (al momento favorevole alle azzurre con 1,216 contro 1,176).

IPOTESI 4: l’Italia batte 3-2 la Germania e gli USA superano 3-0, 3-1 o 3-2 la Polonia.

Tutto sarebbe rimandato all’ultima giornata. In tale situazione l’Italia passerebbe anche perdendo 2-3 contro le padrone di casa, ma sarebbe eliminata in caso di 0-3 o 1-3.

IPOTESI 5: l’Italia batte 3-0 o 3-1 la Germania e la Polonia batte 3-2 gli USA oppure perde 3-2 con gli USA.

Anche in questo caso l’Italia si qualificherebbe perdendo 2-3 l’ultimo match con la Polonia.

Foto: FIVB