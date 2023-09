Beach volley, World Tour 2023. Poker azzurro in semifinale nel Future di Cervia!

Quattro coppie azzurre in semifinale nel Future di Cervia: tre in campo femminile e una tra gli uomini: questo il verdetto della seconda giornata del torneo che si chiude oggi sulla sabbia romagnola.

Delle tre coppie azzurre che hanno raggiunto la semifinale sicuramente la meno attesa era quella composta da Jessica Allegretti ed Eleonora Annibalini, che, pur ricoprendo lo stesso ruolo, hanno trovato oggi la giornata perfetta vincendo la finale per il terzo posto del girone 2-0 (21-17, 21-15) contro le svizzere Kressler/Schaltegger, poi negli ottavi di finale hanno battuto 2-0 (26-24, 21-12) le francesi Guignan/Fareura e infine hanno sconfitto ai quarti le lettoni Ēbere/Konstantinova 2-0 (21-18, 21-14) al termine di un match a senso unico. La coppia romana in semifinale darà l’assalto a Reka e Viktoria Orsi Toth che oggi hanno avuto una giornata sicuramente più tranquilla che le ha viste superare le olandesi Cramer/Overwater 2-1 (16-21, 21-18, 15-9) nei quarti di finale.

Semifinale conquistata anche per Mattavelli/Mancinelli che hanno vinto senza troppe difficoltà 2-0 (21-14, 21-14) la sfida di finale per il terzo posto nel girone contro le svedesi Månesköld/Bergholm, poi agli ottavi hanno battuto altrettanto nettamente 2-0 (21-18, 21-14) le slovacche Harmanova/Reginova e infine si sono imposte non senza qualche patema 2-1 (16-21, 21-19, 15-13) contro le forti ceche Dvorníková/Pospisilova e domattina in semifinale se la vedranno con le teste di serie numero 1, le svizzere Bentele/Lutz, seconde un anno fa a Cervia.

Quinto posto finale per Ditta/Sestini che, di fatto, giocavano in casa visto che si allenano nella vicina Cesenatico. per loro la vittoria agli ottavi 2-1 (21-19, 12-21, 15-10) contro le lituane Andriukaityte/Karaliute e la sconfitta 2-0 (21-19, 21-19) nei quarti contro le elvetiche Bentele/Lutz. Nono posto per Tallevi Diotallevi/Godenzoni, sconfitte 2-0 821-19, 21-18) agli ottavi dalle olandesi Cramer/Overwater.

Marchetto/Windisch confermano la loro vocazione internazionale e, dopo la vittoria di Corigliano, centrano un’altra top four al termine di una bella giornata conclusa con la vittoria in rimonta nel derby contro i compagni di allenamento Viscovich/Dal Corso, che chiudono così quinti. Marchetto/Windisch erano apparsi in palla già nell’ottavo di finale, vinto 2-0 (21-15, 21-10) contro gli svizzeri Masserey/Hensler e poi nei quarti si sono imposti 2-1 (15-21, 21-13, 15-10) nella emozionante sfida tutta italiana contro Viscovich/Dal Corso e domani sono attesi in semifinale dai cechi Westphal/Lenc.

Quinto posto finale per Abbiati/Andreatta che oggi avevano iniziato la giornata vincendo 2-1 (21-17, 17-21, 15-11) la rocambolesca sfida contro i lituani Rumsevicius/Stasevicius, poi sono stati sconfitti 2-0 (22-20, 21-16) dai cechi Westphal/Lenc. Quinti anche Spadoni/Krumins che hanno perso la battaglia nei quarti di finale contro gli ungheresi Hajos/Strelj che si sono imposti con il punteggio di 2-1 (21-15, 18-21, 15-10).

Nona piazza per Ulisse/Bellucci che avevano vinto il derby con Boncompagni/Conti (tredicesimi) che valeva gli ottavi di finale 2-0 (21-9, 21-16) e poi hanno perso agli ottavi contro gli ungheresi Hajós/Stréli 2-1 (20-22, 21-10, 19-17) al termine di un match tiratissimo. Si sono fermati al tredicesimo posto Monti/Zoli, sconfitti nella finale per il terzo posto del girone dai lituani Rumsevicius/Stasevicius 2-1 (16-21, 21-19, 15-8) e Pizziolo/Raisa, battuti 2-0 (21-18, 21-9) dagli svizzeri Colomb/Schnegg.

Finali terzo posto gironi maschili: Conti/Boncompagni (Ita)-Ulisse/Bellucci (Ita) 0-2 (9-21, 16-21), Rumsevicius/Stasevicius (Ltu)-Monti/Zoli (Ita) 2-1 (16-21, 21-19, 15-8), Held/Nissen (Ger)-Masserey/Hensler (Sui) 1-2 (21-17, 20-22, 10-15), Colomb/Schnegg (Sui)-Pizziolo/Raisa (Ita) 2-0 (21-18, 21-9).

Ottavi di finale maschili: Marchetto/Windisch (Ita)-Masserey/Hensler (Sui) 2-0 (21-15, 21-10), Abbiati/Andreatta (Ita)-Rumsevicius/Stasevicius (Ltu) 2-1 (21-17, 17-21, 15-11), Hajós/Stréli (Hun)-Ulisse/Bellucci (Ita) 2-1 (20-22, 21-10, 19-17), Lorenz/Kulzer (Ger)-Colomb/Schnegg (Sui) 2-0 (21-18, 21-19).

Quarti di finale maschili: Marchetto/Windisch (Ita)-Dal Corso/Viscovich (Ita) 2-1 (15-21, 21-13, 15-10), Westphal/Lenc (Cze)-Abbiati/Andreatta (Ita) 2-0 (22-20, 21-16), Hajós/Stréli (Hun)-Krumins/Spadoni (Ita) 2-2 (21-15, 18-21, 15-10), Bedritis/Rinkevics (Lat)-Lorenz/Kulzer (Ger) 2-1 (18-21, 21-10, 15-11)

Semifinali maschili: Marchetto/Windisch (Ita)-Westphal/Lenc (Cze), Hajós/Stréli (Hun)-Bedritis/Rinkevics (Lat)

Finali terzo posto gironi femminili: Kressler/Schaltegger (Sui)-Allegretti/Annibalini (Ita) 0-2 (17-21, 15-21), Månesköld/Bergholm (Swe)-Mattavelli/Mancinelli (Ita) 0-2 (14-21, 14-21), Andriukaityte/Karaliute (Ltu)-Kalfinova/Tsenova (Bul) 2-0 (21-15, 21-15), Cramer/Overwater (Ned)-Beißenberger/Schwarz (Ger) 2-0 (21-16, 21-16)

Ottavi di finale femminili: Guignan/Fareura (Fra)-Allegretti/Annibalini (Ita) 0-2 (24-26, 12-21), Tallevi Diotallevi/Godenzoni (Ita)-Cramer/Overwater (Ned) 0-2 (19-21, 18-21), Ditta/Sestini (Ita)-Andriukaityte/Karaliute (Ltu) 2-1 (21-19, 12-21, 15-10), Harmanova/Reginova (Svk)-Mattavelli/Mancinelli (Ita) 0-2 (18-21, 14-21).

Quarti di finale femminili: Allegretti/Annibalini (Ita)-Ēbere/Konstantinova (Lat) 2-0 (21-18, 21-14), Orsi Toth/Orsi Toth (Ita)-Cramer/Overwater (Ned) 2-1 (16-21, 21-18, 15-9), Ditta/Sestini (Ita)-Bentele/Lutz (Sui) 0-2 (19-21, 19-21), Dvorníková/Pospisilova (Cze)-Mattavelli/Mancinelli (Ita) 1-2 (21-16, 19-21, 13-15).

Semifinali femminili: Allegretti/Annibalini (Ita)-Orsi Toth/Orsi Toth (Ita), Bentele/Lutz (Sui)-Mattavelli/Mancinelli (Ita)