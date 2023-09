CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.45 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con il riepilogo del pomeriggio su OA Sport.

18.44 Si chiude dunque qui il day-4 dei Campionati Mondiali Juniores di nuoto 2023.

18.43 Vincono gli Stati Uniti in 7’09″03 davanti alla Cina (7’13″37). Bronzo Australia in 7’16″02 mentre l’Italia è quarta in 7’16″25 a 23 centesimi dal podio.

18.40 Volano via verso l’oro gli Stati Uniti, poi Australia, Cina e l’Italia che risale in quarta piazza ed è ancora in lotta per una medaglia.

18.39 Aumenta il vantaggio degli Usa dopo la seconda frazione, poi Australia, Cina, Polonia e Italia.

18.37 Stati Uniti, Italia, Cina dopo la prima frazione.

18.35 Parte l’ultima finale della giornata.

18.32 Corsia 6 per gli azzurri che hanno il quarto tempo di accredito dietro a Usa, Cina e Canada.

18.29 Per l’Italia in acqua Alessandro Ragaini, Gianluca Messina, Federico Mao e Filippo Bertoni.

18.28 Il programma si chiuderà con la 4×200 stile libero uomini: Polonia, Australia, Canada, Usa, Cina, Italia, Croazia, Brasile.

18.26 Doppietta Stati Uniti con Leah Hayes che vince in 2’10″24 (record dei campionati) davanti alla connazionale Haley McDonald (2’13″18). Bronzo Canada con Julie Brousseau che in 2’13″74 anticipa le azzurre Giulia Vetrano (2’14″36) e Chiara Della Corte (2’14″67).

18.24 Davanti c’è la statunitense Hayes a metà gara, poi McDonald e Della Corte.

18.22 Parte la penultima finale di giornata, a concludere il programma ci sarà la staffetta.

18.20 In acqua le azzurre Chiara Della Corte e Giulia Vetrano.

18.17 Penultima finale di giornata è quella dei 200 misti donne:

1 DELLA CORTE Chiara ITA

2 VETRANO Giulia ITA

3 McDONALD Haley USA

4 HAYES Leah USA

5 JANSEN Ella Christina CAN

6 de LUTIIS Jaimie AUS

7 BROUSSEAU Julie CAN

8 KWANMUANG Kamonchanok THA

18.16 Davide Passafaro chiude quinto in 22″66.

18.14 L’azzurro chiude sull’ultimo gradino del podio in 22″47 dietro a Nikoli Blackman (Trinidad e Tobago) che vince in 22″35 davanti all’australiano Flynn Southam (22″43).

18.13 BRONZOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!! Lorenzo Ballarati è terzo!

18.10 E’ infatti il terzo tempo di accredito quello del classe 2006 dietro a Southam (Australia) e Blackman (Trinidad e Tobago).

18.07 In acqua gli azzurri Davide Passafaro e Lorenzo Ballarati, quest’ultimo in lizza per una medaglia.

18.05 E’ il momento dei 50 stile libero uomini:

1 PASSAFARO Davide ITA

2 NUNEZ Javier DOM

3 BALLARATI Lorenzo ITA

4 SOUTHAM Flynn AUS

5 BLACKMAN Nikoli Matthew Harold TTO

6 DILLINGHAM Diggory USA

7 DARDIS Paul CAN

8 POVALIAEV Mikhail ISR

18.02 Oro Australia con Jamie Perkins che vince in 4’05″72 davanti alle statunitensi Madi Mintenko (4’08″06) e Addison Sauickie (4’08″94).

17.59 Parte la finale.

17.56 Questa la startlist:

1 TAKEZAWA Ruka JPN

2 HEIN Agostina ARG

3 PERKINS Jamie AUS

4 JANSEN Ella Christina

5 SAUICKIE Addison USA

6 MINTENKO Madi USA

7 BROUSSEAU Julie CAN

8 WEBER Amelia AUS

17.53 La prossima finale in programma sarà quella dei 400 stile libero donne.

17.50 Ad imporsi è il danese Casper Puggard in 23″47 davanti al kazako Maxim Skazobtsov (24″00) e al croato Marko Miknic (24″09), Daniele Momoni è quarto in 24″24 ed è purtroppo il primo degli esclusi della finale.

17.48 Al via la seconda semifinale:

1 MIHALACHE Vlad-Stefan ROU

2 EATON Jarden RSA

3 WANG Xizhe CHN

4 PUGGAARD Casper DEN

5 SKAZOBTSOV Maxim KAZ

6 MIKNIC Maro CRO

7 MOMONI Daniele ITA

8 WIMBERLY Jacob USA

17.47 Vince l’australiano Enoch Robb in 23″87, poi l’austriaco Lukas Edl (23″95) e il polacco Szymon Misiak (24″06).

17.46 Questa la prima semifinale dei 50 farfalla uomini:

1 MISIAK Szymon POL

2 SLAVIK Ondrej CZE

3 MILENKOVIC Milos MNE

4 EDL Lukas AUT

5 ROBB Enoch AUS

6 SENC-SAMARDZIC Filip CAN

7 PATTISON Thomas AUS

8 KERN Tobias CZE

17.44 Il classe 2006 andrà a caccia di una qualificazione in finale difficile ma non impossibile.

17.42 Nella seconda semifinale ci sarà l’azzurro Daniele Momoni.

17.39 Ora una pausa per le premiazioni poi si proseguirà con le semifinali dei 50 farfalla uomini.

17.36 Oro Canada con Alexanne Lepage che vince in 1’06″58 davanti all’estone Eneli Jefimova (1’06″84). Bronzo Spagna con Jimena Ruiz (1’07″25). Francesca Zucca è quinta in 1’07″94.

17.33 Parte la finale.

17.30 Quarta finale di giornata i 100 rana donne, c’è l’azzurra Francesca Zucca in corsia 3:

1 KATO Kotomi JPN

2 RUIZ Jimena ESP

3 ZUCCA Francesca ITA

4 JEFIMOVA Eneli EST

5 LEPAGE Alexanne CAN

6 ENGE Piper USA

7 PINEDA Nayara ESP

8 PARK Sieun KOR

17.29 Oro Repubblica Ceca con Miroslav Knedla che vince in 24″80 davanti all’ucraino Oleksandr Zheltiakov (24″91). Bronzo Argentina con Ulises Saravia (25″02). Christian Bacico è ottavo in 25″52.

17.26 Il classe 2005 sarà impegnato in corsia 1.

17.23 Si prosegue con i 50 dorso uomini dove sarà al via l’azzurro Christian Bacico:

1 BACICO Christian ITA

2 DIEHL Daniel USA

3 YOON Jihwan KOR

4 KNEDLA Miroslav CZE

5 SARAVIA Ulises ARG

6 ZHELTIAKOV Oleksandr

7 JIANG Chenglin CHN

8 KRISCHKE Jakub CZE

17.20 Vince la statunitense Leah Shackley in 26″20, argento Bosnia con Lana Pudar (26″26). Chiude il podio l’australiana Olivia Wunsch (26″53).

17.17 Si prosegue con la finale dei 50 farfalla donne:

1 BOYD Isabella AUS

2 SLUSNA Lillian SVK

3 WUNSCH Olivia AUS

4 HIRAI Mizuki JPN

5 SHACKLEY Leah USA

6 PUDAR Lana BIH

7 BISPO Celine BRA

8 HARTMAN Bailey USA

17.14 Oro ad Hong Kong con Adam Sai Ting Mak che vince in 2’11″84 davanti allo statunitense Jordan Willis (2’12″07). Bronzo Giappone con Riku Yamaguchi (2’12″13).

17.11 E’ il momento della prima finale di giornata, i 200 rana uomini:

1 OKADOME Yamato JPN

2 PARK Chanwook KOR

3 YAMAGUCHI Riku JPN

4 WILLIS Jordan USA

5 MAK Sai Ting Adam HKG

6 BEY Josh USA

7 RUIZ Xavier Yamil PUR

8 KEMP Finn LUX

17.08 Ad imporsi è l’australiana Iona Anderson in 28″26 davanti alla connazionale Jaclyn Barclay (28″35), terza la giapponese Sasaki (28″52).

17.07 Al via la seconda semifinale dei 50 dorso:

1 TUZILOVA Natalie CZE

2 WANG Xinyi CHN

3 BARCLAY Jaclyn AUS

4 ANDERSON Iona AUS

5 SASAKI Miri JPN

6 SIM Levenia SGP

7 SONG Jaeyun KOR

8 SVIDRNOCHOVA Vanda CZE

17.05 Vince la statunitense Pelaez in 28″24 davanti alla canadese Lloyd (28″50) Terza l’americana O’Dell in 28″52. L’azzurra Giada Gorlier è sesta in 28″90 e fuori dalla finale.

17.02 Si parte.

17.00 Pochi minuti alla partenza del programma pomeridiano del day 4 di questi Mondiali Juniores a Netanya (Israele).

16.55 Questa la prima semifinale:

1 SHARAFUTDINOVA Nika UKR

2 LLOYD Delia CAN

3 DRAKOPOULOS Milla RSA

4 PELAEZ Erika USA

5 GORLIER Giada ITA

6 O’DELL Teagan USA

7 THOMPSON Jessica RSA

8 GIBSON Isabelle NZL

16.50 Si partirà dunque con le semifinali dei 50 dorso dove sarà impegnata l’azzurra Giada Gorlier.

16.45 Questo il programma del pomeriggio che scatterà dalle ore 17.00 italiane:

Semifinali 50 dorso donne – Gorlier

Finale 200 rana uomini

Finale 50 farfalla donne

Finale 50 dorso uomini – Bacico

Finale 100 rana donne – Zucca

Semifinali 50 farfalla uomini

Finale 400 stile libero donne

Finale 50 stile libero uomini – Ballarati, Passafaro

Finale 200 misti donne

Finale 4×200 stile libero uomini – Italia

16.40 Ci saranno poi Francesca Zucca nei 100 rana e l’accoppiata Lorenzo Ballarati/Davide Passafaro nei 50 stile.

16.35 Saranno diversi gli azzurri impegnati nelle finali di questo pomeriggio a partire dai 50 dorso dove sarà impegnato Christian Bacico.

16.30 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata dei Mondiali 2023 di nuoto juniores.

Il programma di gara di oggi in tv/streaming

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di semifinali e finali dei Mondiali 2023 di nuoto juniores a Netanya (Israele). Nel Wingate Institute si prospetta a un day-4 tutto da vivere in cui la squadra italiana cercherà di ritagliarsi un ruolo da protagonista dopo i buoni risultati dei primi giorni.

Attenzioni dovute anche ai 50 stile libero uomini dove l’accoppiata Ballarati/Passafaro potrebbe fare bene, dove specialmente il primo per la qualità della sua nuotata può ambire al podio, in una gara dove è necessario mettere insieme tutti i particolari.

Prospettive interessanti potrebbero esserci anche nei 100 rana donne con Francesca Zucca e nei 50 dorso uomini con Christian Bacico. In tutto questo vi potrebbero essere cose interessanti dalla 4×200 stile libero dove Alessandro Ragaini cercherà di trascinare i suoi compagni, forte di un’ottima condizione messa in evidenza nel corso dei primi due giorni in Israele.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quarta giornata di semifinali e finali dei Mondiali 2023 di nuoto juniores a Netanya (Israele): cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 17.00 italiane.

Foto: Matti Ferru Swim4Life Magazine