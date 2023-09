Calendario Mondiali nuoto juniores 2023 oggi: orari 7 settembre, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, giovedì 7 settembre, assisteremo alla quarta giornata di gare dei Mondiali 2023 di nuoto juniores 2023 a Netanya, in Israele. Al Wingate Institute si prospetta a un day-4 decisamente interessante in cui la squadra italiana cercherà di ritagliarsi un ruolo da protagonista dopo i buoni risultati dei primi giorni.

Attenzioni dovute anche ai 50 stile libero uomini dove l’accoppiata Ballarati/Passafaro potrebbe fare bene, dove specialmente il primo per la qualità della sua nuotata può ambire al podio, in una gara dove è necessario mettere insieme tutti i particolari. Prospettive interessanti potrebbero esserci anche nei 100 rana donne con Francesca Zucca e nei 50 dorso uomini con Christian Bacico.

In tutto questo vi potrebbero essere cose interessanti dalla 4×200 stile libero dove Alessandro Ragaini cercherà di trascinare i suoi compagni, forte di un’ottima condizione messa in evidenza nel corso dei primi due giorni in Israele.

La quarta giornata dei Mondiali juniores di nuoto 2023 sarà trasmessa in diretta streaming dal canale a pagamento Recast Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di semifinali e finali per non farvi perdere nulla di questo day-4 a Netanya.

CALENDARO MONDIALI JUNIORES DI NUOTO 2023 OGGI

Giovedì 7 settembre

Batterie dalle ore 08.30 (ora italiana)

50 dorso donne – Curtis, Gorlier

50 farfalla uomini – Momoni

400 stile libero donne – Vetrano, Gìannelli

200 rana uomini – Mantegazza

200 misti donne – Della Corte

4×200 stile libero uomini – Italia

Finali e semifinali dalle ore 17.00 (ora italiana)

Semifinali 50 dorso donne

Finale 200 rana uomini

Finale 50 farfalla donne

Finale 50 dorso uomini – Bacico

Finale 100 rana donne – Zucca

Semifinali 50 farfalla uomini

Finale 400 stile libero donne

Finale 50 stile libero uomini – Ballarati, Passafaro

Finale 200 misti donne

Finale 4×200 stile libero uomini

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO JUNIORES 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Recast Tv.

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Swim4Life