A che ora Arnaldi-Jarry nell’ATP di Pechino e dove vederla in tv: programma, canale, streaming

Matteo Arnaldi si prepara per il suo prossimo match nell’ATP 500 di Pechino (Cina). Sarà Nicolas Jarry, che si è sbarazzato di Stefanos Tsitsipas, l’avversario del nostro portacolori. Si annuncia un match quanto mai equilibrato e, chi vincerà, se la vedrà contro il vincente della sfida tra lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e Alexander Zverev.

Matteo Arnaldi che ha superato in maniera davvero brillante lo statunitense JJ Wolf con il punteggio di 6-2 6-2, cercherà di raggiungere i quarti di finale e se la dovrà vedere contro il cileno che ha rifilato un doppio 6-4 al greco. La partita si giocherà alle ore 06.30 italiane.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Arnaldi-Jarry, ottavo di finale del torneo ATP 500 di Pechino. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv in chiaro su Supertennis (212 di Sky) e sarà visibile anche in diretta streaming su Supertennis.tv e (a pagamento) su SupertenniX.

CALENDARIO ATP PECHINO 2023

Sabato 30 settembre

Ore 06.30 italiane – Matteo Arnaldi-Nicolas Jarry – diretta su Supertennis (212)

ARNALDI-JARRY: COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Supertennis.tv e (a pagamento) su SupertenniX.

Foto: Lapresse