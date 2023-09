Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP India 2023: Martin precede Bagnaia, 5Â° Bezzecchi in rimonta

Entrata a far parte dell’album dei ricordi la Sprint Race del GP d’India, round del Mondiale 2023 di MotoGP. La pioggia è andata un po’ ad alterare gli equilibri a precedere questa gara, considerando il vero e proprio diluvio che si è abbattuto nel corso del time-attack della Moto3. Conclusione: Race Direction a spremersi le meningi per portare a un cambiamento dello schedule.

Si è assistito a 12 giri particolarmente intensi nei quali il trio di ducatisti formato da Marco Bezzecchi, Francesco Bagnaia e Jorge Martin ha spinto e non poco. Non c’era altro modo per centrare il massimo possibile, andando a rischiare non poco nel corso della Sprint, per le caratteristiche della pista da associare a livello di grip offerto, ovvero decisamente scarso.

Dietro ogni curva si nascondeva una trappola e la bravura dei piloti è stata anche quella di comprendere fin dove poter andare, per non finire anzitempo la propria corsa. Sotto questo aspetto i primattori della pista porteranno con sè informazioni utili in vista della gara di domani, seppur più lunga, per adottare una strategia adeguata anche sulla gestione delle gomme.

ORDINE ARRIVO SPRINT RACE GP INDIA MOTOGP 2023

1. Jorge Martin (Ducati)

2. Francesco Bagnaia (Ducati)

3. Marc Marquez (Honda)

4. Brad Binder (KTM)

5. Marco Bezzecchi (Ducati)

6. Fabio Quartararo (Yamaha)

7. Jack Miller (KTM)

8. Maverick Vinales (Yamaha)

9. Raul Fernandez (Aprilia)

10. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

11. Augusto Fernandez (GasGas)

12. Miguel Oliveira (Aprilia)

13. Takaaki Nakagami (Honda)

14. Michele Pirro (Ducati)

15. Franco Morbidelli (Yamaha)

RITIRATI

Luca Marini (Ducati)

Joan Mir (Honda)

Pol Espargaró (GasGas)

Stefan Bradl (Honda)

Alex Marquez (Ducati)

Johann Zarco (Ducati)

Aleix Espargaró (Aprilia)

CLASSIFICA SPRINT RACE GP INDIA MOTOGP 2023

1 12 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 19’18.836 171.2

2 9 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’20.225 170.9 1.389

3 7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 19’21.241 170.8 2.405

4 6 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’21.740 170.7 2.904

5 5 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 19’22.102 170.7 3.266

6 4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 19’23.163 170.5 4.327

7 3 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’26.008 170.1 7.172

8 2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 19’27.634 169.9 8.798

9 1 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 19’29.366 169.6 10.530

10 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’29.662 169.6 10.826

11 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 19’30.292 169.5 11.456

12 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 19’34.251 168.9 15.415

13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 19’36.273 168.6 17.437

14 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’42.550 167.7 23.714

15 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 19’55.304 165.9 36.468

Ritirati

41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 12’29.194 168.5 4 laps

5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 10’56.750 164.7 5 laps

36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 5’18.622 169.8 8 laps

Fuori al primo giro

10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI

44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM

6 Stefan BRADL GER LCR Honda CASTROL HONDA

Foto: Valerio Origo