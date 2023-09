MotoGP, piove in India e cambia il programma odierno: la decisione della Direzione Gara

Una pioggia battente si è abbattuta in India per il round del Motomondiale 2023. Il Buddh International Circuit si è trasformato in una sorta di piscina, vista la tanta acqua presente e la Direzione Gara ha dovuto prendere atto della decisione e aspettare che Giove Pluvio allenti la presa.

Si attende da questo punto di vista una decisione su come organizzare in fatto di orari le varie sessioni di Moto3, Moto2 e MotoGP, in riferimento in quest’ultimo caso alla Sprint Race, dal momento che le qualifiche già sono andat in scena con la pole-position di Marco Bezzecchi a precedere lo spagnolo Jorge Martin e Francesco Bagnaia.

Il Race Director, Mike Webb, ha reso noto questo messaggio: “A causa delle condizioni meteorologiche, nel caso in cui la pista dovesse rimanere bagnata 15 minuti dopo la fine della Q2 della Moto2, la pit-lane si aprirà per una sessione di MotoGP di 15 minuti in condizioni di bagnato. Venti minuti dopo la fine della sessione sul bagnato della top-class, la pit-lane si aprirà per un minuto per una procedura di partenza rapida per la Sprint“.

Dopo diversi giri con la Safety Car, vista la situazione in miglioramento, i Commissari di gara hanno scelto di ripartire con le gare. Il primo orario ufficializzato è quello della Moto3, programmata per le 11:05 italiane. Gli altri verranno comunicati in seguito.

In aggiornamento

Foto: LaPresse