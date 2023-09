LIVE MotoGP, GP India 2023 in DIRETTA: Marco Bezzecchi in pole davanti a Martin e Bagnaia! Marini quarto. Sprint Race alle 12.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

8.38 Quarta pole della carriera per Bezzecchi, la terza della stagione dopo quelle ad Assen e in Gran Bretagna.

8.37 Questi i tempi del Q2:

1 72 M. Bezzecchi 1:43.947

2 89 J.Martin +0.043

3 1 F.Bagnaia +0.256

4 10 L.Marini +0.268

5 36 J.Mir +0.507

6 93 M.Marquez +0.522

7 12 M.Viñales +0.794

8 41 A.Espargaro +0.803

9 20 F.Quartararo +0.919 10 5 J.Zarco +1.095

11 25 R.Fernandez +1.247

8.35 Quattro Ducati nelle prime quattro posizioni, poi le Honda di Mir e Marquez, rispettivamente quinto e sesto.

8.34 MARCO BEZZECCHI IN POLE POSITION! Ha fatto un giro pazzesco sotto il muro dell’1:44: fantastico il Bez.

8.33 Jorge Martin secondo a 43 millesimi da Bezzecchi che dovrebbe essere in pole.

8.32 Bagnaia recupera una posizione e si mette in terza posizione a 256 millesimi da Bezzecchi: si conclude qui la sessione per il pilota Ducati ufficiale.

8.31 BEZZECCHI!! 1:43.947! Che tempo ha fatto il Bez! Marini terzo dietro a Martin, quarto Bagnaia.

8.30 Bagnaia sale in seconda posizione dalla settima: due decimi di ritardo da Martin.

8.29 Bagnaia fa casco rosso nel primo settore: può fare un gran tempo il campione del mondo.

8.28 Sembra che Alex Marquez abbia battuto una botta forte al torace, sembra non ci sia niente di rotto.

8.27 Fabio Quartararo toglie qualche decimo al suo giro e si mette in quinta posizione. Adesso tutti rientrano ai box prima del secondo e ultimo time attack, quello decisivo.

8.26 Bagnaia che non ha potuto migliorarsi nel secondo tentativo del primo time attack a causa della caduta di Marc Marquez.

8.25 Jorge Martin si riprende la pole provvisoria! 1:44.153.

8.24 Bezzecchi! 1:44.401 per il pilota Mooney VR46, si prende la prima posizione provvisoria.

8.23 CADE MARC MARQUEZ! Bagnaia se lo ritrova davanti ed è costretto a rallentare. Lo spagnolo è ripartito subito.

8.22 Jorge Martin fa 1:44.521, mentre Bagnaia è quarto.

8.21 1:44.733 per Marco Bezzecchi, anticipato da Luca Marini con 1:44.659.

8.20 Inizia il giro di tutti che si lanciano per far registrare il primo giro cronometrato.

8.19 Comincia il turno di qualifica con tutti in pista per il primo time attack eccetto Alex Marquez.

8.18 BANDIERA VERDE! Via al Q2.

8.17 Arrabbiatissimo Aleix Espargarò, probabilmente in Aprilia non è arrivata la comunicazione del ritardo della partenza del Q2-

8.15 Aleix Espargarò si era già portato nella zona della fine della pit-lane, ma si parte fra due minuti per il Q2. Il rischio è che si raffreddi la gomma.

8.13 Questo il momento della caduta di Marquez:

Disaster for @alexmarquez73 on his last flying lap! He’s secured a Q2 spot but he looked to be in a bit of pain when walking off #IndianGP pic.twitter.com/7HlPj5OlpK — MotoGP™ (@MotoGP) September 23, 2023

8.12 Alex Marquez è stato portato al centro medico per controlli. Probabile venga dichiarato unfit per domani.

8.11 Questa la classifica del Q1:

1 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’44.410 6 7 344.4

2 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’44.519 6 6 0.109 0.109 342.8

3 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’44.529 7 8 0.119 0.010 339.6

4 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’44.651 6 7 0.241 0.122 344.4

5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’44.735 6 8 0.325 0.084 344.4

6 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’45.030 6 7 0.620 0.295 342.8

7 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’45.037 3 7 0.627 0.007 341.2

8 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’45.066 6 7 0.656 0.029 342.8

9 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’45.375 3 7 0.965 0.309 346.1

10 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’45.452 3 7 1.042 0.077 342.8

11 6 Stefan BRADL GER LCR Honda CASTROL HONDA 1’45.517 6 8 1.107 0.065 342.8

12 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’46.147 6 8 1.737 0.630 341.2

8.09 Raul Fernandez e Alex Marquez sono i due centauri ad approdare in Q2, ma lo spagnolo del Team Gresini non sarà presente.

8.08 Di Giannantonio va a soli 10 millesimi dalla seconda posizione di Alex Marquez! Lo spagnolo continua a toccarsi il braccio, la bandiera gialla permane e nessuno può migliorare il giro.

8.07 Caduta per Alex Marquez in curva 6! Ha preso una brutta botta alla clavicola e genera una bandiera gialla.

8.06 Binder si inserisce in terza posizione, ma non basta finora per il sudafricano.

8.05 Raul Fernandez si prende il miglior tempo: 1:44.410, poi c’è Alex Marquez a un decimo e Fabio Di Giannantonio a tre decimi.

8.04 Tempi straordinari per tutti nei primi due settori, ci sarà un altro evidente miglioramento.

8.03 Anche Di Giannantonio sta guidando bene, ma non sarà semplice accedere al Q2.

8.02 Tutti hanno cambiato la gomma e stanno ora tornando in pista.

8.00 Questi i tempi dopo il primo tentativo:

1 33 B.Binder 1:44.761

2 25 R.Fernandez +0.238

3 21 F.Morbidelli +0.276

4 37 A.Fernandez +0.400

5 73 A.Marquez +0.482

6 49 F.Di Giannantonio +0.485

7 43 J.Miller +0.617

8 44 P.Espargaro +0.691

9 30 T.Nakagami +0.883

10 6 S.Bradl +1.266

11 51 M.Pirro +1.862

7.59 Brad Binder! 1:44.761 per il sudafricano della KTM. Seconda posizione per Raul Fernandez a 238 millesimi, mentre Morbidelli è fuori di appena 38 millesimi finora, in terza posizione.

7.58 Tutti si stanno migliorando nel secondo tentativo: tutti in casco rosso!

7.57 1:45.494 per Fabio Di Giannantonio, dietro c’è Brad Binder a 67 millesimi.

7.56 Ricordiamo che passano i primi due per il Q2, gli altri vengono tutti estromessi.

7.55 Tutti subito in pista per il primo time attack, poi ci sarà la sosta e il rientro in pista,

7.53 BANDIERA VERDE! Via al Q1.

7.52 Tra un minuto prenderà il via il Q1, con tre minuti di ritardo rispetto al programma originario.

7.49 Partenza ritardata per il Q1 per le condizioni della pista: probabilmente qualche detrito rimasto dalla moto di Jorge Martin in curva 8.

7.47 Intanto arriva un aggiornamento sulla caduta di Tulovic in Moto2: è stato dichiarato unfit per la frattura alla clavicola ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Questa la comunicazione ufficiale:

Medical Info Update #Moto2 rider #3 @3Tulovic has been declared unfit due to a fractured collarbone. He will also be taken to hospital for further examination#IndianGP — MotoGP™ (@MotoGP) September 23, 2023

7.45 Alle 7.50 comincerà il Q1 dal quale dovranno passare tra gli italiani Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli e Michele Pirro.

7.43 Questi i tempi delle FP2:

1 72 M.Bezzecchi 1:45.398

2 73 A.Marquez +0.203

3 10 L.Marini +0.206

4 89 J.Martin +0.261

5 33 B.Binder +0.299

6 41 A.Espargaro +0.303

7 93 M.Marquez +0.325

8 43 J.Miller +0.455

9 36 J.Mir +0.462

10 49 F.Di Giannantonio +0.477

7.41 Marini sale in terza posizione, Bagnaia in ottava piazza: entrambi hanno limato il loro tempo.

7.40 Quartararo e Bagnaia stanno facendo un gran giro in quest’ultimo tentativo.

7.39 Viene riportato in pit-lane velocemente con il motorino Martin: ci sarà tutto il tempo in Q1 per rimettere a posto la sua moto.

7.38 Scivola Jorge Martin in curva 8! Ha perso l’anteriore lo spagnolo che stava viaggiando sull’esterno della traiettoria.

7.37 1:45.398 per Marco Bezzecchi che si mette al comando con oltre due decimi di vantaggio.

7.36 Jorge Martin si inserisce in seconda posizione, mentre Bezzecchi sta arrivando per un gran giro.

7.35 Alex Marquez abbassa di un decimo il miglior tempo: 1:45.601.

7.34 Continuano le buone sensazioni di Marquez in questo fine settimana, come testimonia la sua seconda posizione provvisoria:

Top of the pile! Things definitely seem more positive for @marcmarquez93 and Honda this weekend! #IndianGP pic.twitter.com/aaY5eC2wYm — MotoGP™ (@MotoGP) September 23, 2023

7.32 Intanto è arrivata la comunicazione della lunghezza della gara di domani: 21 giri su una pista particolarmente lunga e impegnativa.

7.31 Sono entrati in pista anche Bagnaia e Bezzecchi: vedremo diversi tempi in questi ultimi otto minuti di sessione.

7.30 Dopo una breve sosta ai box, torna in pista Luca Marini per la terza run di questa sessione.

7.28 Tante differenze tra i piloti nel passaggio in curva 8: c’è chi la affronta con una traiettoria più alta questa parabolica e chi con una traiettoria più bassa.

7.26 Bagnaia è salito in settima posizione, mentre in testa c’è Aleix Espargarò con il tempo di 1:45.701.

7.25 Adesso la maggior parte dei centauri sono tornati ai box per intervenire sulle moto.

7.23 Marc Marquez ha anticipato il fratello Alex in testa alla classifica: 1:45.723.

7.21 Va lungo in curva 1 Marco Bezzecchi: continuano i tanti errori dei piloti soprattutto quando spingono il giro. Non bisognerà commettere questi errori nella Sprint Race.

7.20 Migliorano sempre di più i tempi, il ritmo è buono: Alex Marquez davanti con il crono di 1:45.755, davanti a Quartararo e Bezzecchi.

7.18 1:45.980 per Marc Marquez che è il primo ad abbattere oggi il muro dell’1:46.

7.16 1:46.077 per Jorge Martin, ma il tempo dello spagnolo viene cancellato per bandiera gialla. Rimane davanti Di Giannantonio con 1:46.645.

7.15 Bandiera gialla nel secondo settore per una caduta in curva 5 per Johann Zarco.

7.14 Ancora tempi piuttosto alti: 1:47.414 per Marquez, un decimo più alto il tempo di Raul Fernandez.

7.13 Aleix Espargarò e Marc Marquez sono subito in pista per far registrare i primi giri cronometrati.

7.11 BANDIERA VERDE! Iniziano le FP2 di MotoGP.

7.08 Nelle piste nuove storicamente è sempre stato competitivo Marc Marquez: lo spagnolo fa la differenza quando ci sono pochi dati e potrebbe approfittare dei pochi dati che hanno i team questa settimana.

7.04 Questa la classifica piloti dopo Misano:

1 Francesco Bagnaia (Ducati) 283

2 Jorge Martin (Ducati) 247

3 Marco Bezzecchi (Ducati) 218

4 Brad Binder (KTM) 173

5 Aleix Espargaro (Aprilia) 160

6 Johann Zarco (Ducati Pramac) 147

7 Luca Marini (Ducati Mooney VR46) 135

8 Maverick Vinales (Aprilia) 128

9 Alex Marquez (Ducati Gresini) 108

10 Jack Miller (KTM) 104

11 Fabio Quartararo (Yamaha) 85

12 Franco Morbidelli (Yamaha) 68

13 Miguel Oliveira (Aprilia RNF) 65

14 Augusto Fernandez (GasGas) 58

15 Alex Rins (Honda) 47

16 Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) 43

17 Takaaki Nakagami (Honda LCR) 35

18 Dani Pedrosa (KTM) 32

19 Marc Marquez (Honda) 31

20 Enea Bastianini (Ducati) 25

21 Raul Fernandez (Aprilia) 22

22 Lorenzo Savadori (Aprilia) 9

23 Jonas Folger (KTM) 9

24 Pol Espargaro (GasGas) 8

25 Michele Pirro (Ducati) 5

26 Joan Mir (Honda) 5

27 Danilo Petrucci (Ducati) 5

28 Stefan Bradl (Honda) 5

29 Iker Lecuona (Honda) 0

7.00 In questa stagione ancora nessuno è riuscito a vincere due gare di fila. Cinque sono stati i piloti ad imporsi finora: Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Aleix Espargarò, Alex Rins. Per ritrovare una situazione simile dopo 12 gare bisogna tornare al 2003.

6.56 Intanto c’è stata una breve bandiera rossa in Moto2 per l’incidente occorso a Lukas Tulovic, fortunatamente senza conseguenze. Vedremo se slitterà leggermente l’orario di partenza delle libere di MotoGP.

6.53 La moto che si è adattata meglio a questa pista è la Ducati Mooney VR46: nella prima sessione di libere si è piazzato davanti Marco Bezzecchi, mentre nelle pre-qualifiche è stato Luca Marini a strappare il miglior tempo a Jorge Martin. Il fratello di Valentino Rossi ha dichiarato di trovarsi particolarmente bene sulle piste nuove.

6.49 Serve infatti il miglior Bagnaia per arginare un Jorge Martin davvero in grandissimo spolvero: lo spagnolo viaggia sull’onda lunga del weekend dominato a Misano ed è partito forte anche in India, dimostrando di essere estremamente competitivo sul giro secco e sul passo.

6.45 Bagnaia non si è trovato benissimo nelle prove di ieri, ma ha dichiarato di aver risolto tutti i problemi alla sua moto durante le pre-qualifiche. Un buon viatico per avvicinarsi al meglio alla giornata di oggi.

6.41 Per la prima volta il Motomondiale approda in India sul Buddh International Circuit di Greater Noida, laddove la Formula 1 ha gareggiato dal 2011 al 2013.

6.37 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di prove libere e qualifiche di MotoGP del Gran Premio d’India.

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del GP d’India, tredicesima tappa del calendario 2023 della MotoGP. Al Buddh International Circuit di Greater Noida è il giorno delle qualifiche e della Sprint Race del nuovo evento del Motomondiale, con in palio punti importanti per la classifica del Mondiale piloti 2023.

In vetta alla classifica è ancora presente Francesco Bagnaia, il quale però è chiamato ad arginare la rimonta di Jorge Martin. Questo week-end lo spagnolo, dopo aver portato il proprio distacco a 32 punti, sembra intenzionato ad avvicinarsi ulteriormente. A dimostrazione di ciò sono i risultati delle prime due sessioni di prove libere, in cui l’iberico è parso sin da subito a proprio agio, conquistando il secondo tempo nelle Libere 2.

Nella prima giornata indiana Bagnaia è riuscito a limitare i danni, senza però brillare. L’italiano ha concluso al settimo posto le Libere 2, guadagnandosi un posto diretto per il Q2. Il campione del mondo in carica dovrà però alzare il livello se vuole duellare con Martin.

La breve lunghezza del circuito indiano, di soli 5 km, ha livellato le differenze tra piloti e costruttori. Per completare un giro bastano meno di 1 minuto e 45 secondi, ragion per cui i distacchi sono estremamente ristretti. Per questo motivo si preannuncia una grande bagarre sia nelle qualifiche che nella Sprint Race, con tanti piloti in gap molto serrati.

Le qualifiche avranno inizio alle 07.45, 40 minuti dopo le prove libere 3, mentre alle 12.00 scatterà il semaforo verde della Sprint Race. Entrambi gli eventi saranno visibili su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, rispettivamente canali 201 e 208 del decoder Sky. La copertura streaming è affidata a Sky Go e Now TV. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata del GP d’India 2023 della MotoGP, a partire dalle 07.45, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

